Dünya Kupası'nın Yıldızı Vozinha'ya Teklifler Yağıyor: En Ciddi Teklif Beckham'dan
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Vozinha, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kulübüyle sözleşmesi bulunmayan 40 yaşındaki file bekçisine, şimdiden 7 takımın transfer için girişimde bulunduğu belirtiliyor.
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28 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
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Sözleşmesi bitti ve serbest kaldı.
Messi'nin takım arkadaşı olabilir; David Beckham, Inter Miami'ye istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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