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Dünya Kupası'nın Yıldızı Vozinha'ya Teklifler Yağıyor: En Ciddi Teklif Beckham'dan

Dünya Kupası'nın Yıldızı Vozinha'ya Teklifler Yağıyor: En Ciddi Teklif Beckham'dan

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 21:59
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Vozinha, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kulübüyle sözleşmesi bulunmayan 40 yaşındaki file bekçisine, şimdiden 7 takımın transfer için girişimde bulunduğu belirtiliyor.

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28 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

28 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

2026 Dünya Kupası, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane gibi yıldızların yanı sıra Vozinha'nın yükselişine de sahne oldu.

Turnuva öncesinde uluslararası futbol kamuoyunda sınırlı bir bilinirliğe sahip olan Yeşil Burun Adalı kaleci, sergilediği başarılı performansla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle İspanya ile oynanan açılış maçında yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken deneyimli file bekçisi, turnuvanın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi.

Vozinha'nın yükselişi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Deneyimli kalecinin Instagram hesabındaki takipçi sayısı, turnuva boyunca yaşanan ilginin etkisiyle 28 milyonu aştı.

Sözleşmesi bitti ve serbest kaldı.

Sözleşmesi bitti ve serbest kaldı.

Vozinha'nın ulaştığı takipçi sayısı, dünyanın önde gelen kalecilerinin önemli bölümünü geride bıraktı. Deneyimli file bekçisinin Instagram'daki 28 milyonu aşkın takipçisine karşılık Mike Maignan'ın 2,1 milyon, Jordan Pickford'ın 1,8 milyon ve Emiliano Martinez'in ise 15 milyon takipçisi bulunuyor.

40 yaşındaki kalecinin futbol kariyeri ise bugüne kadar oldukça mütevazı bir seyir izledi. Geçen sezonu Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves'te geçiren Vozinha, 2025/2026 sezonunda da düzenli ilk 11 oyuncuları arasında yer almadı.

Haziran ayının sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu statüsüne geçen deneyimli kaleci, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından transfer piyasasının en çok ilgi gören isimlerinden biri haline geldi.

Messi'nin takım arkadaşı olabilir; David Beckham, Inter Miami'ye istiyor.

Messi'nin takım arkadaşı olabilir; David Beckham, Inter Miami'ye istiyor.

Serbest oyuncu statüsünde bulunan tecrübeli kaleciye özellikle Amerika kıtasından yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

MARCA'nın haberine göre, transfer yarışında en güçlü adaylardan biri Inter Miami. Kulübün ortaklarından David Beckham'ın, Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki performansının yanı sıra oluşan yüksek ticari değerini de göz önünde bulundurarak deneyimli kaleciye bir yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi halinde Vozinha, Florida ekibinde Lionel Messi, Luis Suarez ve Casemiro ile aynı takımın formasını giyebilir.

Inter Miami'nin dışında, isimleri açıklanmayan başka MLS ekiplerinin de 40 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Brezilya'dan teklifler var.

Brezilya'dan teklifler var.

Vozinha'ya yalnızca MLS ekipleri değil, Güney Amerika'dan da ciddi ilgi olduğu belirtiliyor. Brezilya temsilcileri Atletico Goianiense, Ceara ve Avai'nin deneyimli kaleciyi yakından takip ettiği, Meksika ekibi Cruz Azul ile Arjantin'den Deportivo Riestra ve Paraguay'ın köklü kulübü Olimpia'nın da transfer için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Avrupa kulüplerinin transfer yarışına katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 40 yaşındaki kalecinin, kariyerinin bu döneminde değerlendirebileceği çok sayıda teklifin bulunduğu ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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