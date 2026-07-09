Dünya Kupası'nın Yıldızı Vozinha'ya Teklifler Yağıyor: En Ciddi Teklif Beckham'dan

Vozinha'ya yalnızca MLS ekipleri değil, Güney Amerika'dan da ciddi ilgi olduğu belirtiliyor. Brezilya temsilcileri Atletico Goianiense, Ceara ve Avai'nin deneyimli kaleciyi yakından takip ettiği, Meksika ekibi Cruz Azul ile Arjantin'den Deportivo Riestra ve Paraguay'ın köklü kulübü Olimpia'nın da transfer için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Avrupa kulüplerinin transfer yarışına katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 40 yaşındaki kalecinin, kariyerinin bu döneminde değerlendirebileceği çok sayıda teklifin bulunduğu ifade ediliyor.