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FIFA, IShowSpeed'e Yönelik Irkçı Saldırıyla İlgili Soruşturma Başlattı

FIFA, IShowSpeed'e Yönelik Irkçı Saldırıyla İlgili Soruşturma Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 20:25
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FIFA, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmasında sosyal medya fenomeni IShowSpeed'in ırkçı ifadelerin hedefi olduğu yönündeki iddiaların ardından inceleme başlattı.

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Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçında ırkçı sözlere muhatap olmuştu.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçında ırkçı sözlere muhatap olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçılık iddiaları gündeme geldi. FIFA, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan son 32 turu karşılaşmasında sosyal medya fenomeni IShowSpeed'in tribündeki bir taraftarın ırkçı hakaretlerine maruz kaldığı yönündeki iddiaların ardından resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FIFA konuyla ilgili açıklama yaptı.

FIFA konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, olayın 3 Temmuz'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında yaşandığını belirterek, iddiaların kendilerine ulaşmasının ardından derhal resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FIFA açıklamasında, 'FIFA Dünya Kupası; birlik, çeşitlilik ve saygının kutlandığı bir organizasyondur. Dünyanın dört bir yanından insanları, kültürleri ve toplulukları bir araya getiren bu turnuvada, bu değerlere aykırı davranışlara ve bu davranışları sergileyen kişilere yer yoktur.' ifadelerine yer verildi.

Yapılanlar yayına da yansımıştı.

Yapılanlar yayına da yansımıştı.

Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan ve YouTube'da 57 milyonun, TikTok'ta ise 53 milyonun üzerinde takipçisi bulunan IShowSpeed, Dünya Kupası boyunca karşılaşmaları tribünden takip ederek canlı yayın yapıyordu.

21 yaşındaki fenomenin, Yeşil Burun Adaları formasıyla tribünde bulunduğu sırada Arjantinli bir taraftarla tartıştığı anlar kendi YouTube yayınında da görüntülendi. FIFA, söz konusu olay sırasında IShowSpeed'e yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığı iddialarını soruşturma kapsamında inceliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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