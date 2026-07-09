FIFA, IShowSpeed'e Yönelik Irkçı Saldırıyla İlgili Soruşturma Başlattı
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FIFA, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmasında sosyal medya fenomeni IShowSpeed'in ırkçı ifadelerin hedefi olduğu yönündeki iddiaların ardından inceleme başlattı.
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Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçında ırkçı sözlere muhatap olmuştu.
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FIFA konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılanlar yayına da yansımıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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