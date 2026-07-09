FIFA, IShowSpeed'e Yönelik Irkçı Saldırıyla İlgili Soruşturma Başlattı

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, olayın 3 Temmuz'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında yaşandığını belirterek, iddiaların kendilerine ulaşmasının ardından derhal resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FIFA açıklamasında, 'FIFA Dünya Kupası; birlik, çeşitlilik ve saygının kutlandığı bir organizasyondur. Dünyanın dört bir yanından insanları, kültürleri ve toplulukları bir araya getiren bu turnuvada, bu değerlere aykırı davranışlara ve bu davranışları sergileyen kişilere yer yoktur.' ifadelerine yer verildi.