İngiltere ve Galler'de Yeni Doğan Bebeklere En Çok Verilen İsim Muhammed Oldu

Muhammed, İngiltere ve Galler'de üst üste üçüncü kez erkek bebeklere en fazla verilen isim oldu. Erkek isimleri sıralamasında Muhammed'i Noah ve Leo takip etti.

Kız bebek isimlerinde ise Olivia, zirvedeki yerini bırakmadı. 2025 yılında 2 bin 386 kız bebeğe Olivia adı verilirken, bu isim 10'uncu yıl üst üste listenin ilk sırasında yer aldı.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen ikinci isim Lily olurken, üçüncü sırada Amelia yer aldı.