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İngiltere ve Galler'de Yeni Doğan Bebeklere En Çok Verilen İsim Muhammed Oldu

İngiltere ve Galler'de Yeni Doğan Bebeklere En Çok Verilen İsim Muhammed Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 19:46
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İngiltere ve Galler'de 2025 yılında erkek bebeklere en fazla verilen isim, üst üste üçüncü kez Muhammed oldu. Resmî verilere göre geçen yıl 5 bin 957 erkek bebeğe Muhammed adı verilirken, kız çocuklarında ise Olivia, art arda 10. kez listenin zirvesindeki yerini korudu.

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Üç yıl üst üste Muhammed ismi zirvede.

Üç yıl üst üste Muhammed ismi zirvede.

İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere en fazla verilen isim, üst üste üçüncü yıl da Muhammed oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı 2025 yılı bebek isimleri verilerine göre, geçen yıl 5 bin 957 erkek çocuğuna Muhammed ismi verildi. Böylece Muhammed, listenin zirvesindeki yerini korurken, bu ismi taşıyan yeni doğanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artış gösterdi.

Kız ve erkek bebeklerde zirve değişmiyor.

Kız ve erkek bebeklerde zirve değişmiyor.

Muhammed, İngiltere ve Galler'de üst üste üçüncü kez erkek bebeklere en fazla verilen isim oldu. Erkek isimleri sıralamasında Muhammed'i Noah ve Leo takip etti.

Kız bebek isimlerinde ise Olivia, zirvedeki yerini bırakmadı. 2025 yılında 2 bin 386 kız bebeğe Olivia adı verilirken, bu isim 10'uncu yıl üst üste listenin ilk sırasında yer aldı.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen ikinci isim Lily olurken, üçüncü sırada Amelia yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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