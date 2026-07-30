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Pirlo, Gurdiola, Baggio, Balotelli Gibi İsimlerin Forma Giydiği Brescia İflas Ettiğini Açıkladı

Pirlo, Gurdiola, Baggio, Balotelli Gibi İsimlerin Forma Giydiği Brescia İflas Ettiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 20:09
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İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia'nın 115 yıllık serüveni iflasla sona erdi. Brescia Mahkemesi, yaklaşık 20 milyon euroyu bulan borç yükünün sürdürülemez olduğuna karar vererek kulübün iflasını resmen onayladı.

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Bir dönem sona erdi.

Bir dönem sona erdi.

İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia için yolun sonu geldi. Geçmişte birçok yıldız futbolcunun formasını giydiği 115 yıllık kulüp, yaklaşık 20 milyon euroluk borç yükünü karşılayamadığı gerekçesiyle Brescia Mahkemesi tarafından resmen iflas ettirildi.

Çöküş nasıl başladı?

Çöküş nasıl başladı?

Brescia'nın iflasa uzanan süreci, yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan maaş ve vergi krizleriyle başladı. Oyuncu maaşlarının aksaması ve vergi borçları nedeniyle soruşturmalarla karşı karşıya kalan kulüp, aldığı sekiz puan silme cezasının ardından Serie C'ye kadar düştü.

Mali yükümlülüklerini verilen süre içinde yerine getiremeyen Brescia'ya son darbeyi ise İtalya Futbol Federasyonu vurdu. Federasyon, kulübün Serie C lisansını iptal ederek profesyonel futbol statüsünü resmen sona erdirdi.

Tonali'nin yetiştirme bedeli yeterli görülmedi.

Tonali'nin yetiştirme bedeli yeterli görülmedi.

İflas sürecinin son aşamasında kulüp başkanı Massimo Cellino'nun yaptığı girişimler de sonuç vermedi. Cellino, altyapıdan yetişen Sandro Tonali'nin transferinden doğacak yetiştirme ve dayanışma paylarını teminat göstererek kulübün yeniden tescil edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, bu gelirin mevcut borç yükünü karşılamak için yeterli olmadığına hükmederek başvuruyu reddetti.

Dünyaca ünlü yıldızlar bu formayı giymişti.

Dünyaca ünlü yıldızlar bu formayı giymişti.

1911 yılında kurulan mavi-beyazlı Brescia, yalnızca köklü bir kulüp değil, dünya futboluna damga vuran birçok yıldızın da kariyerinde önemli bir durak oldu. Roberto Baggio kariyerinin son yıllarında burada forma giyerken, Andrea Pirlo profesyonel çıkışını Brescia'da yaptı. Pep Guardiola, Luca Toni ve Mario Balotelli de kulübün formasını giyen önemli isimler arasında yer aldı.

İtalyan futbolunun simge statlarından Mario Rigamonti, bu unutulmaz anılara ev sahipliği yapmaya devam etse de, Brescia'nın iflasıyla birlikte 115 yıllık bir futbol mirası profesyonel sahnelere veda etmiş oldu. Bu karar, İtalya futbol tarihinde derin iz bırakan kulüplerden birinin sonunu simgeleyen önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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