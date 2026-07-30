Pirlo, Gurdiola, Baggio, Balotelli Gibi İsimlerin Forma Giydiği Brescia İflas Ettiğini Açıkladı
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İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia'nın 115 yıllık serüveni iflasla sona erdi. Brescia Mahkemesi, yaklaşık 20 milyon euroyu bulan borç yükünün sürdürülemez olduğuna karar vererek kulübün iflasını resmen onayladı.
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Bir dönem sona erdi.
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Çöküş nasıl başladı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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