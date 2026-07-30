Pirlo, Gurdiola, Baggio, Balotelli Gibi İsimlerin Forma Giydiği Brescia İflas Ettiğini Açıkladı

1911 yılında kurulan mavi-beyazlı Brescia, yalnızca köklü bir kulüp değil, dünya futboluna damga vuran birçok yıldızın da kariyerinde önemli bir durak oldu. Roberto Baggio kariyerinin son yıllarında burada forma giyerken, Andrea Pirlo profesyonel çıkışını Brescia'da yaptı. Pep Guardiola, Luca Toni ve Mario Balotelli de kulübün formasını giyen önemli isimler arasında yer aldı.

İtalyan futbolunun simge statlarından Mario Rigamonti, bu unutulmaz anılara ev sahipliği yapmaya devam etse de, Brescia'nın iflasıyla birlikte 115 yıllık bir futbol mirası profesyonel sahnelere veda etmiş oldu. Bu karar, İtalya futbol tarihinde derin iz bırakan kulüplerden birinin sonunu simgeleyen önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.