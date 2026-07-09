article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Necati Ateş ve Şahan Gökbakar, Galatasaray Nedeniyle Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Necati Ateş ve Şahan Gökbakar, Galatasaray Nedeniyle Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 23:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın Aral Şimşir transferi üzerinden yönetime yönelik eleştirilerde bulunan komedyen Şahan Gökbakar ile eski futbolcu Necati Ateş arasında sosyal medyada tartışma yaşandı. Gökbakar'ın paylaşımına tepki gösteren Ateş'in açıklamalarıyla başlayan polemik, tarafların karşılıklı mesajlarıyla büyüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şahan Gökbakar yönetime yüklendi.

Şahan Gökbakar yönetime yüklendi.

Galatasaray taraftarı kimliğiyle bilinen komedyen Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını sert sözlerle eleştirdi. Özellikle Aral Şimşir'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından yönetime tepki gösteren Gökbakar, kulübün transfer sürecini plansız yürüttüğünü savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray yönetimini 'beceriksizlik' ve 'plansızlık'la suçlayan Gökbakar, transfer döneminde kamuoyunu yönlendirdiğini öne sürdüğü bazı muhabirleri de hedef aldı.

'Bu aciz ve beceriksiz yönetim yine hiçbir transfer hamlesi yapamadan bekliyor. Çünkü transferleri yapmaya çalışan simit girişimcisi bir abi ve onaylayan otelci bir başkan... Aral Şimşir transferini Trabzonspor yapıyorsa burada gerçekten bir akıl tutulması, plansızlık ve beceriksizlik vardır. Hem Türk, hem yetenekli, hem genç, hem de bu paraya... Daha ne olması lazım? Sizden de, taraftarı uyutmak için saçma salak haberler yaptırdığınız muhabirlerinizden de, her sene transfer dönemi aynı iç sıkıntısından da artık gına geldi...'

"Gerçek Galatasaraylı değilsin" iması geldi.

"Gerçek Galatasaraylı değilsin" iması geldi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tartışmaya eski Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş de dahil oldu. Bir YouTube programında konuşan Ateş, Gökbakar'ın kullandığı ifadelerin eleştiri sınırını aştığını savunarak sert tepki gösterdi.

Necati Ateş, 'Gerçek Galatasaraylı, başkanına ve yönetimine bu şekilde konuşmaz. Sen yalnızca başkanı değil, Ali Sami Yen'in emanet ettiği koltuğu hedef alıyorsun.' ifadelerini kullanarak Gökbakar'ın açıklamalarını eleştirdi.

Şahan Gökbakar bu açıklamaya sesisz kalmadı.

Şahan Gökbakar bu açıklamaya sesisz kalmadı.

Necati Ateş'in açıklamalarına yanıt gecikmedi. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla hem Ateş'e hem de Galatasaray yönetimini desteklediğini öne sürdüğü bazı spor muhabirlerine göndermelerde bulundu.

Ünlü komedyen, eleştirilerini sürdürürken yaptığı imalı paylaşımlarla sosyal medyada başlayan tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın