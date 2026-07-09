Necati Ateş ve Şahan Gökbakar, Galatasaray Nedeniyle Sosyal Medyada Birbirine Girdi
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Galatasaray'ın Aral Şimşir transferi üzerinden yönetime yönelik eleştirilerde bulunan komedyen Şahan Gökbakar ile eski futbolcu Necati Ateş arasında sosyal medyada tartışma yaşandı. Gökbakar'ın paylaşımına tepki gösteren Ateş'in açıklamalarıyla başlayan polemik, tarafların karşılıklı mesajlarıyla büyüdü.
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Şahan Gökbakar yönetime yüklendi.
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"Gerçek Galatasaraylı değilsin" iması geldi.
Şahan Gökbakar bu açıklamaya sesisz kalmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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