Necati Ateş ve Şahan Gökbakar, Galatasaray Nedeniyle Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Galatasaray taraftarı kimliğiyle bilinen komedyen Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını sert sözlerle eleştirdi. Özellikle Aral Şimşir'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından yönetime tepki gösteren Gökbakar, kulübün transfer sürecini plansız yürüttüğünü savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray yönetimini 'beceriksizlik' ve 'plansızlık'la suçlayan Gökbakar, transfer döneminde kamuoyunu yönlendirdiğini öne sürdüğü bazı muhabirleri de hedef aldı.

'Bu aciz ve beceriksiz yönetim yine hiçbir transfer hamlesi yapamadan bekliyor. Çünkü transferleri yapmaya çalışan simit girişimcisi bir abi ve onaylayan otelci bir başkan... Aral Şimşir transferini Trabzonspor yapıyorsa burada gerçekten bir akıl tutulması, plansızlık ve beceriksizlik vardır. Hem Türk, hem yetenekli, hem genç, hem de bu paraya... Daha ne olması lazım? Sizden de, taraftarı uyutmak için saçma salak haberler yaptırdığınız muhabirlerinizden de, her sene transfer dönemi aynı iç sıkıntısından da artık gına geldi...'