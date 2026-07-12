Infantino, 48 Takıma Çıkardığı Dünya Kupası'nı 64 Takıma Çıkarmayı Düşünüyor

2026'da Dünya Kupası 48 takımla oynanıyor ve toplam 104 maç var, bunun 72'si grup aşamasında (12 grup × 6 maç), 32'si de eleme turlarında oynanıyor, üstelik grup ikincilerinin yanına en iyi 8 üçüncü takım da eklendiği için sistem biraz karmaşık.

Infantino'nun 2026 turnuvası biter bitmez masaya yatıracağını söylediği 64 takımlı formatta ise 4'erli 16 gruba çıkılacak, bu da grup aşamasında 96 maç, elemelerde 32 maç olmak üzere toplam 128 maça denk geliyor. Infantino'nun altını çizdiği nokta ise şu, takım başına oynanan maç sayısı değişmiyor, yani elenen bir takım yine en az 3 maç oynuyor, şampiyon yine 7 maç oynuyor, artan sadece toplam takım ve maç sayısı.

Gün sayısı tarafında ise henüz resmi bir açıklama yok, 2026 turnuvası 39 günde 104 maçı sığdırıyor, 128 maç için ya turnuva biraz uzatılacak ya da günlük maç yoğunluğu artacak, bu kısım 2030 formatının Temmuz 2026 sonunda netleşmesiyle belli olacak.

Bu sistemin kaliteyi düşüreceğini ve kararın sportif değil finansal motivasyonlarla alındığını savunan eleştirileriler bir kez daha konuşulmaya başladı.