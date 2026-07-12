Infantino, 48 Takıma Çıkardığı Dünya Kupası'nı 64 Takıma Çıkarmayı Düşünüyor
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 48 takımla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın gördüğü olumlu ilginin ardından turnuvanın daha da büyütülmesini hedefliyor. Infantino'nun, 2030 Dünya Kupası'nda katılımcı ülke sayısını 64'e çıkarmayı planladığı öne sürüldü.
Bu adımın hayata geçirilmesi halinde Dünya Kupası tarihindeki en geniş katılımlı organizasyon düzenlenecek. Önerinin önümüzdeki dönemde FIFA yönetiminde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
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Fas, Portekiz ve İspanya ortaklığındaki kupada yeni bir kaos izleyebiliriz.
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Yoğun bir takvim olacak.
64 takım olursa neler olur?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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