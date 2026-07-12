article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Infantino, 48 Takıma Çıkardığı Dünya Kupası'nı 64 Takıma Çıkarmayı Düşünüyor

Infantino, 48 Takıma Çıkardığı Dünya Kupası'nı 64 Takıma Çıkarmayı Düşünüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 21:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 48 takımla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın gördüğü olumlu ilginin ardından turnuvanın daha da büyütülmesini hedefliyor. Infantino'nun, 2030 Dünya Kupası'nda katılımcı ülke sayısını 64'e çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Bu adımın hayata geçirilmesi halinde Dünya Kupası tarihindeki en geniş katılımlı organizasyon düzenlenecek. Önerinin önümüzdeki dönemde FIFA yönetiminde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fas, Portekiz ve İspanya ortaklığındaki kupada yeni bir kaos izleyebiliriz.

Fas, Portekiz ve İspanya ortaklığındaki kupada yeni bir kaos izleyebiliriz.

2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte katılımcı takım sayısını 48'e çıkaran FIFA'nın, turnuvayı daha da büyütmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısını 64'e yükseltmek için çalışma yürütüyor.

The Athletic'in haberine göre, Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek, Güney Amerika'da oynanacak üç açılış maçıyla başlayacak 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu gerçekleşirse organizasyon, Dünya Kupası tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olacak.

Yoğun bir takvim olacak.

Yoğun bir takvim olacak.

2026 Dünya Kupası'ndaki genişleme modelinin sağladığı ticari başarı ve küresel ilginin ardından FIFA yönetiminin, artan gelir beklentileri doğrultusunda 64 takımlı formatı değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Planın hayata geçmesi halinde 2030 Dünya Kupası, organizasyon tarihinin en fazla takımın mücadele edeceği ve en yoğun maç takvimine sahip turnuvası olacak.

64 takım olursa neler olur?

64 takım olursa neler olur?

2026'da Dünya Kupası 48 takımla oynanıyor ve toplam 104 maç var, bunun 72'si grup aşamasında (12 grup × 6 maç), 32'si de eleme turlarında oynanıyor, üstelik grup ikincilerinin yanına en iyi 8 üçüncü takım da eklendiği için sistem biraz karmaşık. 

Infantino'nun 2026 turnuvası biter bitmez masaya yatıracağını söylediği 64 takımlı formatta ise 4'erli 16 gruba çıkılacak, bu da grup aşamasında 96 maç, elemelerde 32 maç olmak üzere toplam 128 maça denk geliyor. Infantino'nun altını çizdiği nokta ise şu, takım başına oynanan maç sayısı değişmiyor, yani elenen bir takım yine en az 3 maç oynuyor, şampiyon yine 7 maç oynuyor, artan sadece toplam takım ve maç sayısı.

Gün sayısı tarafında ise henüz resmi bir açıklama yok, 2026 turnuvası 39 günde 104 maçı sığdırıyor, 128 maç için ya turnuva biraz uzatılacak ya da günlük maç yoğunluğu artacak, bu kısım 2030 formatının Temmuz 2026 sonunda netleşmesiyle belli olacak. 

Bu sistemin kaliteyi düşüreceğini ve kararın sportif değil finansal motivasyonlarla alındığını savunan eleştirileriler bir kez daha konuşulmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın