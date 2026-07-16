Lionel Messi ve Jude Bellingham Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı: Messi Neye Kızdı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Arjantin, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşmada Jude Bellingham ile Lionel Messi arasında yaşanan gerginlik dikkat çekerken, maçın ardından İngiliz orta saha oyuncusu yaşanan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere-Arjantin maçının etkileri sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Messi neden kızdı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın