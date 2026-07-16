Lionel Messi ve Jude Bellingham Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı: Messi Neye Kızdı?

Bellingham, maç sonu yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. Bellingham, Messi'yle geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:

'Bir ikili mücadele pozisyonu hakkında konuşuyorduk; aslında kötü hiçbir şey yoktu. Eminim herkes kendi işini yapıp bu durumu büyütecektir ama bence üzerinde durmaya değecek bir şey yoktu. Ondan önce bir faul olduğunu düşünmüştüm, o da bana 'Ben bana yapılan pozisyondan bahsediyorum' dedi. Ben de ona 'Bunu kaldıracak kadar güçlüsün, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?' gibi bir şey söyledim.

Benim için Messi'ye karşı oynamak bir onurdu, aramızda hiçbir anlaşmazlık veya sorun olmadı. Kaybetmek canımızı çok yakıyor ama ona karşı oynamak bir ayrıcalıktı.'