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Lionel Messi ve Jude Bellingham Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı: Messi Neye Kızdı?

etiket Lionel Messi ve Jude Bellingham Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı: Messi Neye Kızdı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 18:59
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Arjantin, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşmada Jude Bellingham ile Lionel Messi arasında yaşanan gerginlik dikkat çekerken, maçın ardından İngiliz orta saha oyuncusu yaşanan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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İngiltere-Arjantin maçının etkileri sürüyor.

İngiltere-Arjantin maçının etkileri sürüyor.

İngiltere, 1-0 önde olduğu maçı 2-1 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Arjantin'in mucize geri dönüşü öncesinde ise sahada büyük bir mücadele vardı. Özellikle 0-0 giden ilk yarıda iki taraf da birbirini tartarcasına sert futbol sergiledi. 

Bir pozisyon sonrası Bellingham ve Messi'nin diyaloğu ise kameralara yansıdı. Messi'nin tavırları ise Bellingham ne demiş olabilir sorularını beraberinde getirdi.

Messi neden kızdı?

Messi neden kızdı?

Bellingham, maç sonu yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. Bellingham, Messi'yle geçen diyaloğu şu şekilde anlattı: 

'Bir ikili mücadele pozisyonu hakkında konuşuyorduk; aslında kötü hiçbir şey yoktu. Eminim herkes kendi işini yapıp bu durumu büyütecektir ama bence üzerinde durmaya değecek bir şey yoktu. Ondan önce bir faul olduğunu düşünmüştüm, o da bana 'Ben bana yapılan pozisyondan bahsediyorum' dedi. Ben de ona 'Bunu kaldıracak kadar güçlüsün, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?' gibi bir şey söyledim. 

 Benim için Messi'ye karşı oynamak bir onurdu, aramızda hiçbir anlaşmazlık veya sorun olmadı. Kaybetmek canımızı çok yakıyor ama ona karşı oynamak bir ayrıcalıktı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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