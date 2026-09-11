İstanbul'da Sonbaharın Başlayacağı Gün Belli Oldu

Hafta sonu programı da netleşti: Cumartesi günü sıcaklıklar bir miktar daha yükselecek, ancak pazar günü hava bozmaya başlayacak. Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İstanbul'da öğleden sonra yer yer yağmur etkili olabilir.

Kalıcı değişim ise pazartesi günü yaşanacak. Yağışın kentte etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar 25 derecenin altına düşecek ve İstanbullular resmen sonbahar havasıyla tanışacak.

Bugün Ankara 31, İzmir ve Antalya 32, Bursa 31, Adana 35, Diyarbakır ise 36 dereceyle güneyde ve iç kesimlerde yazın hâlâ hükmünü sürdürdüğünü gösteriyor. Buna karşılık Erzurum 26, Trabzon ise 25 derecelik hava sıcaklığıyla sonbaharı şimdiden hissettiriyor.

İstanbul'daki değişim, önümüzdeki günlerde ülkenin geri kalanına da kademeli olarak yayılacak bir sürecin ilk işareti olarak öne çıkıyor.

İstanbullular için hafta sonu, yazın son molası niteliği taşıyor. Pazartesiden itibaren çantalarda ve dolaplarda ince montlara yer açmak, sabah çıkışlarında yanında bir kazak bulundurmak gerekecek.