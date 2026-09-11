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İstanbul'da Sonbaharın Başlayacağı Gün Belli Oldu

İstanbul'da Sonbaharın Başlayacağı Gün Belli Oldu

hava durumu Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 14:22
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İstanbul, bu hafta sonunu son kez yaz sıcaklığıyla geçiriyor. Bugün kentte termometreler 29 dereceyi gösterirken, bu seviyenin hafta sonu boyunca büyük ölçüde korunması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kentin sonbahara ne zaman döneceğini net bir tarihle açıkladı. 

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İstanbul'a sonbaharın geleceği tarih belli oldu.

İstanbul'a sonbaharın geleceği tarih belli oldu.

Eylülün ilk günleriyle birlikte akşam saatlerinde hissedilen serinlik artsa da gündüzleri yaz sıcağı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde de ılık bir hava hissedilirken, gün içinde sıcaklık hâlâ yaz aylarındaki seviyesini koruyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki haftaya dair yaptığı değerlendirmede İstanbul'un bugün ve hafta sonu 29-30 derece civarında sıcak geçeceğini belirtti.

Çalışkan, gelecek haftaya ilişkin ise net bir sinyal verdi: 'Sonbahara dönüş yapıyoruz, kolları uzun tutmamız gereken günler yaklaşıyor' diyerek kentte mevsim geçişinin başlayacağı günü işaret etti. Yağışlı günlerde sıcaklığın 21-22 dereceye kadar gerileyeceğini de sözlerine ekledi.

Pazartesiden itibaren sıcaklık 25 derecenin altına iniyor.

Pazartesiden itibaren sıcaklık 25 derecenin altına iniyor.

Hafta sonu programı da netleşti: Cumartesi günü sıcaklıklar bir miktar daha yükselecek, ancak pazar günü hava bozmaya başlayacak. Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İstanbul'da öğleden sonra yer yer yağmur etkili olabilir.

Kalıcı değişim ise pazartesi günü yaşanacak. Yağışın kentte etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar 25 derecenin altına düşecek ve İstanbullular resmen sonbahar havasıyla tanışacak. 

Bugün Ankara 31, İzmir ve Antalya 32, Bursa 31, Adana 35, Diyarbakır ise 36 dereceyle güneyde ve iç kesimlerde yazın hâlâ hükmünü sürdürdüğünü gösteriyor. Buna karşılık Erzurum 26, Trabzon ise 25 derecelik hava sıcaklığıyla sonbaharı şimdiden hissettiriyor.

İstanbul'daki değişim, önümüzdeki günlerde ülkenin geri kalanına da kademeli olarak yayılacak bir sürecin ilk işareti olarak öne çıkıyor.

İstanbullular için hafta sonu, yazın son molası niteliği taşıyor. Pazartesiden itibaren çantalarda ve dolaplarda ince montlara yer açmak, sabah çıkışlarında yanında bir kazak bulundurmak gerekecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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