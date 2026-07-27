article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AB Yolundaki Karadağ’dan Türk Vatandaşları İçin Kritik Vize Kararı

AB Yolundaki Karadağ’dan Türk Vatandaşları İçin Kritik Vize Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 13:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini hızlandıran Karadağ, sınır politikalarını Brüksel standartlarına göre yeniden düzenliyor. Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren vizesiz seyahat uygulamasında kritik bir takvim belirlenirken, bölgede yatırımı ve mülkü bulunanlar için yeni bir dönem başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyen Karadağ, sınır ve vize rejiminde kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyen Karadağ, sınır ve vize rejiminde kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.

Brüksel’in güvenlik ve sınır yönetimi konusundaki taleplerine yanıt vermeye hazırlanan Podgorica yönetimi; aralarında Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Çin ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerden gelen ziyaretçilere yönelik mevcut kuralları yeniden şekillendiriyor. DW’nin Sırpça yayınından derlenen bilgilere göre, Türk vatandaşlarının yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan pasaportu taşıyan kişilerin vizesiz giriş imkanı 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Öte yandan Rusya ve Beyaz Rusya vatandaşları için muafiyet süreci daha hızlı sona eriyor; bu iki ülke için 1 Kasım itibarıyla resmi vize zorunluluğu devreye girecek.

Ülkede yaşanan bazı idari gelişmeler ve toplumsal tepkilerin ardından, Türk vatandaşlarına tanınan kesintisiz vizesiz kalış süresi daha önce 90 günden 30 güne düşürülmüştü. Karadağ hükümeti, başlattığı Reform Gündemi kapsamında önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm vize uygulamalarını AB standartlarıyla %100 uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Atılan bu stratejik adımlar, ülke ekonomisi ve yabancı sermaye açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Göç ve yabancılar hukuku alanında çalışmalar yürüten uzman Bojan Bugarin, vize uyumunun siyasi bir gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, ekonomik dengelerin korunmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yılın verilerine bakıldığında, ülkedeki yabancı konaklamalarının yüzde 4,3'ünü Türkler, yüzde 16,4'ünü ise Rus turistler oluşturdu. Mevcut tabloyu değerlendiren Bugarin, sertleşen kuralların yatırımcıları başka pazarlara yönlendirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vize şartı getirilirken oturum, şirket kurulumu veya ticari izin süreçlerinin kolaylaştırılmaması halinde ciddi bir kan kaybı yaşanabileceğini vurgulayan uzman, mevzuattaki sık değişimlerin Karadağ’da gayrimenkul almış ya da işletme kurmuş Türk yatırımcılar üzerinde tedirginlik yarattığına dikkat çekiyor. Karadağ'ın, bürokratik engellerle yabancı sermayeyi kaçıran değil, nitelikli yatırımcıyı bünyesinde tutan bir cazibe merkezi olarak kalması gerektiği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın