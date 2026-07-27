AB Yolundaki Karadağ’dan Türk Vatandaşları İçin Kritik Vize Kararı
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Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini hızlandıran Karadağ, sınır politikalarını Brüksel standartlarına göre yeniden düzenliyor. Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren vizesiz seyahat uygulamasında kritik bir takvim belirlenirken, bölgede yatırımı ve mülkü bulunanlar için yeni bir dönem başlıyor.
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Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyen Karadağ, sınır ve vize rejiminde kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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