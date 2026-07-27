AB Yolundaki Karadağ’dan Türk Vatandaşları İçin Kritik Vize Kararı

Brüksel’in güvenlik ve sınır yönetimi konusundaki taleplerine yanıt vermeye hazırlanan Podgorica yönetimi; aralarında Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Çin ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerden gelen ziyaretçilere yönelik mevcut kuralları yeniden şekillendiriyor. DW’nin Sırpça yayınından derlenen bilgilere göre, Türk vatandaşlarının yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan pasaportu taşıyan kişilerin vizesiz giriş imkanı 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Öte yandan Rusya ve Beyaz Rusya vatandaşları için muafiyet süreci daha hızlı sona eriyor; bu iki ülke için 1 Kasım itibarıyla resmi vize zorunluluğu devreye girecek.

Ülkede yaşanan bazı idari gelişmeler ve toplumsal tepkilerin ardından, Türk vatandaşlarına tanınan kesintisiz vizesiz kalış süresi daha önce 90 günden 30 güne düşürülmüştü. Karadağ hükümeti, başlattığı Reform Gündemi kapsamında önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm vize uygulamalarını AB standartlarıyla %100 uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Atılan bu stratejik adımlar, ülke ekonomisi ve yabancı sermaye açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Göç ve yabancılar hukuku alanında çalışmalar yürüten uzman Bojan Bugarin, vize uyumunun siyasi bir gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, ekonomik dengelerin korunmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yılın verilerine bakıldığında, ülkedeki yabancı konaklamalarının yüzde 4,3'ünü Türkler, yüzde 16,4'ünü ise Rus turistler oluşturdu. Mevcut tabloyu değerlendiren Bugarin, sertleşen kuralların yatırımcıları başka pazarlara yönlendirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vize şartı getirilirken oturum, şirket kurulumu veya ticari izin süreçlerinin kolaylaştırılmaması halinde ciddi bir kan kaybı yaşanabileceğini vurgulayan uzman, mevzuattaki sık değişimlerin Karadağ’da gayrimenkul almış ya da işletme kurmuş Türk yatırımcılar üzerinde tedirginlik yarattığına dikkat çekiyor. Karadağ'ın, bürokratik engellerle yabancı sermayeyi kaçıran değil, nitelikli yatırımcıyı bünyesinde tutan bir cazibe merkezi olarak kalması gerektiği ifade ediliyor.