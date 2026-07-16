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Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Levent Üzümcü Serbest Bırakıldı

Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Levent Üzümcü Serbest Bırakıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 20:46
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Gece saatlerinde gözaltına alınan Levent Üzümcü ile ilgili karar verildi. 

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Üzümcü tutuklama talebiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. 

İsmail Saymaz, Üzümcü'nün yurt dışına çıkış tedbiri konarak, serbest bırakıldığını açıkladı.

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Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu Levent Üzümcü, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Üzümcü hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.

Üzümcü, gözaltına alınmadan önce gece saatlerinde sosyal medya hesabından 'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'LeventUzumcu' isimli sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Üzümcü hakkında, mahkeme tutuklama yerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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