Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Levent Üzümcü Serbest Bırakıldı
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Gece saatlerinde gözaltına alınan Levent Üzümcü ile ilgili karar verildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Üzümcü tutuklama talebiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
İsmail Saymaz, Üzümcü'nün yurt dışına çıkış tedbiri konarak, serbest bırakıldığını açıkladı.
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Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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