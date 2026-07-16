Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Levent Üzümcü Serbest Bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Üzümcü hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.

Üzümcü, gözaltına alınmadan önce gece saatlerinde sosyal medya hesabından 'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'LeventUzumcu' isimli sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Üzümcü hakkında, mahkeme tutuklama yerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.