Banknotların Alım Değeri Düştükçe ATM'lerin Verdiği Para da Değişiyor: Sadece 200 TL'lik Banknot Verecekler
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Ekonomi yönetiminin yeni yüksek kupürlü banknot basmama politikası, ATM'lerdeki nakit yönetimini zorlaştırmaya devam ediyor. Geçen yıl 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları cihazlardan kaldıran bankalar, artan nakit ihtiyacını karşılayabilmek ve ATM kasetlerini daha verimli kullanabilmek amacıyla şimdi de 100 TL'lik banknotları devreden çıkarmaya başladı. Böylece birçok ATM'de yalnızca 200 TL'lik banknotların bulunduğu 'tek tip' sisteme geçiş hız kazandı.
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100 TL'lik banknotlar verilmeyecek iddiası gündeme geldi.
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ATM'ler 200 TL'lik banknotlara geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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