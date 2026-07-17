Banknotların Alım Değeri Düştükçe ATM'lerin Verdiği Para da Değişiyor: Sadece 200 TL'lik Banknot Verecekler

Geçtiğimiz yıl operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden kaldıran bankaların, benzer uygulamayı 100 TL için de hayata geçirdiği iddia edildi. Artan para çekme taleplerini karşılamak ve ATM kasetlerini daha verimli kullanmak isteyen bankaların, cihazlardaki tüm para slotlarını 200 TL'lik banknotlara ayırmaya başladığı öne sürüldü.

Sektördeki bu değişime ilişkin değerlendirmede bulunan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bankalar ATM’lere 200 TL’lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık...' ifadelerini kullanarak ATM'lerde tek tip banknot uygulamasına geçildiğini belirtti.