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Banknotların Alım Değeri Düştükçe ATM'lerin Verdiği Para da Değişiyor: Sadece 200 TL'lik Banknot Verecekler

Banknotların Alım Değeri Düştükçe ATM'lerin Verdiği Para da Değişiyor: Sadece 200 TL'lik Banknot Verecekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 00:12
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Ekonomi yönetiminin yeni yüksek kupürlü banknot basmama politikası, ATM'lerdeki nakit yönetimini zorlaştırmaya devam ediyor. Geçen yıl 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları cihazlardan kaldıran bankalar, artan nakit ihtiyacını karşılayabilmek ve ATM kasetlerini daha verimli kullanabilmek amacıyla şimdi de 100 TL'lik banknotları devreden çıkarmaya başladı. Böylece birçok ATM'de yalnızca 200 TL'lik banknotların bulunduğu 'tek tip' sisteme geçiş hız kazandı.

Kaynak - Karar

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100 TL'lik banknotlar verilmeyecek iddiası gündeme geldi.

100 TL'lik banknotlar verilmeyecek iddiası gündeme geldi.

Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü, nakit kullanımını artırırken bankaların ATM operasyonlarını da zorlaştırıyor. Ekonomi yönetiminin yeni yüksek kupürlü banknot basmama politikasını sürdürmesi nedeniyle, artan günlük nakit talebini karşılamakta güçlük çeken bankaların ATM yönetiminde yeni düzenlemelere gittiği öne sürüldü.

İddiaya göre, cihazların daha sık boşalması ve nakit ikmal süreçlerindeki operasyonel yükü azaltmak isteyen bankalar, 100 TL'lik banknotları da ATM'lerden çıkarmaya başladı. Böylece ATM'lerde 200 TL'lik banknotların ağırlıkta olduğu yeni bir döneme geçiş hız kazandı.

ATM'ler 200 TL'lik banknotlara geçti.

ATM'ler 200 TL'lik banknotlara geçti.

Geçtiğimiz yıl operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden kaldıran bankaların, benzer uygulamayı 100 TL için de hayata geçirdiği iddia edildi. Artan para çekme taleplerini karşılamak ve ATM kasetlerini daha verimli kullanmak isteyen bankaların, cihazlardaki tüm para slotlarını 200 TL'lik banknotlara ayırmaya başladığı öne sürüldü.

Sektördeki bu değişime ilişkin değerlendirmede bulunan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bankalar ATM’lere 200 TL’lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık...' ifadelerini kullanarak ATM'lerde tek tip banknot uygulamasına geçildiğini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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