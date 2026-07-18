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Hileli Gıdalar Listesi Güncellendi: Üç Firma Kara Listeye Alındı

Hileli Gıdalar Listesi Güncellendi: Üç Firma Kara Listeye Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 10:02
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın halk sağlığını tehlikeye düşüren ve gıdada taklit-tağşiş yapan firmalara yenilerini ekledi. Son güncellemeye göre Mersin'de faaliyet gösterten 3 farklı firma kara listeye alındı.

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Hileli gıda listesi güncellendi. 3 firma kara listeye alındı.

Hileli gıda listesi güncellendi. 3 firma kara listeye alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı ifşa listesine göre Mersin’in Erdemli ilçesinde üretim yapan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. mercek altına alındı. Firmanın piyasaya sürdüğü 'Yöre' markalı 900 gramlık dana sucuktan alınan numuneler laboratuvarda incelendi. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilere dana eti olarak sunulan sucukların içerisinde tek tırnaklı eti bulunduğu resmi olarak belgelendi.

Mersin'in merkez ilçelerinde faaliyet gösteren iki büyük et işletmesi de bakanlığın radarına takıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan Lina Et Gurme ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası isimli işletmelerin 'çiğ dana kıyma' olarak satışa sunduğu ürünlerden numuneler toplandı. Yapılan testler, her iki işletmenin de dana kıyması içerisine tek tırnaklı eti karıştırdığını net bir şekilde ortaya koydu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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