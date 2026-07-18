Hileli Gıdalar Listesi Güncellendi: Üç Firma Kara Listeye Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı ifşa listesine göre Mersin’in Erdemli ilçesinde üretim yapan Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. mercek altına alındı. Firmanın piyasaya sürdüğü 'Yöre' markalı 900 gramlık dana sucuktan alınan numuneler laboratuvarda incelendi. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilere dana eti olarak sunulan sucukların içerisinde tek tırnaklı eti bulunduğu resmi olarak belgelendi.

Mersin'in merkez ilçelerinde faaliyet gösteren iki büyük et işletmesi de bakanlığın radarına takıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan Lina Et Gurme ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası isimli işletmelerin 'çiğ dana kıyma' olarak satışa sunduğu ürünlerden numuneler toplandı. Yapılan testler, her iki işletmenin de dana kıyması içerisine tek tırnaklı eti karıştırdığını net bir şekilde ortaya koydu.