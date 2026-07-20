Balkanlardan Geldi: İstanbul'da Dev Çekirge İstilası!

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde görüldü. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı.

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaş, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştı.