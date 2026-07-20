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Balkanlardan Geldi: İstanbul'da Dev Çekirge İstilası!

Balkanlardan Geldi: İstanbul'da Dev Çekirge İstilası!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.07.2026 - 14:49
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Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne gelen dev çekirgeler başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Marmara Bölgesi'nde çekirge istilası.

Marmara Bölgesi'nde çekirge istilası.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde görüldü. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı.

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaş, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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