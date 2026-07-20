Balkanlardan Geldi: İstanbul'da Dev Çekirge İstilası!
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Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne gelen dev çekirgeler başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Marmara Bölgesi'nde çekirge istilası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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