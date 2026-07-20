Güvenlik açığının yarattığı risk yalnızca kısa mesaj (SMS) gönderimiyle sınırlı değil. Yapılan testler, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın da bu yöntemle manipüle edilebildiğini gösteriyor. Gemini’nin metin giriş alanına '@WhatsApp' gibi komut ifadeleri yazıldığında, kullanıcının daha önce güvenli gerekçesiyle kestiği uygulama bağlantıları, herhangi bir PIN veya şifre onayı olmaksızın yeniden kurulabiliyor. Ayarlar menüsü incelendiğinde ise uygulamanın, kullanıcının doğrudan izni varmış gibi asistan platformuna bağlandığı görülüyor.

Kullanıcılar arasında tedirginlik yaratan hatanın ardından teknoloji devi Google cephesinden resmi açıklama gecikmedi. Sorunun farkında olduklarını belirten şirket yetkilileri, zafiyeti ortadan kaldıracak kapsamlı güvenlik güncellemesinin hazırlandığını ve bu hafta içinde tüm uyumlu cihazlara dağıtılacağını bildirdi.