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İki Düğmeye Aynı Anda Basınca Kilit Ekranı Patlıyor: Android Kullanıcılarına Acil Uyarı

İki Düğmeye Aynı Anda Basınca Kilit Ekranı Patlıyor: Android Kullanıcılarına Acil Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.07.2026 - 14:06
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Andorid 16'da bulunan güvenlik açığıyla kilit ekranı doğrulaması herhangi bir şifre girmeden aşılıyor. Bu güvenlik açığıyla telefonu elinde bulunduran birisi iGemini üzerinden SMS ve WhatsApp mesajlarını gönderebiliyor. Siber güvenlik uzmanları, fiziksel erişim gerektiren bu hata nedeniyle kullanıcıları acil önlem almaya çağırıyor.

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Android 16'da bir güvenlik açığı tespit edildi.

Android 16'da bir güvenlik açığı tespit edildi.

Hatanın çalışma prensibi, dijital asistanların sistem izinlerindeki bir boşluğa dayanıyor. Normal şartlarda, Android 16 cihazlarda Gemini üzerinden kilitli ekranda mesaj gönderilmek istendiğinde, sistem güvenlik gereği kullanıcıdan PIN veya biyometrik doğrulama talep ediyor. Ancak söz konusu hataya göre ekranda beliren 'Devam' butonu ile Gemini arayüzündeki 'Ek Ekle' seçeneğine milisaniyelik bir zamanlamayla aynı anda basılması, cihazın güvenlik protokollerini tamamen bypass ediyor. Bu senkronize dokunuş gerçekleştiğinde, sistem şifre istemeyi atlayarak doğrudan SMS gönderim ekranına geçiş izni veriyor.

WhatsApp bağlantısı kendi kendine aktif oluyor.

WhatsApp bağlantısı kendi kendine aktif oluyor.

Güvenlik açığının yarattığı risk yalnızca kısa mesaj (SMS) gönderimiyle sınırlı değil. Yapılan testler, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın da bu yöntemle manipüle edilebildiğini gösteriyor. Gemini’nin metin giriş alanına '@WhatsApp' gibi komut ifadeleri yazıldığında, kullanıcının daha önce güvenli gerekçesiyle kestiği uygulama bağlantıları, herhangi bir PIN veya şifre onayı olmaksızın yeniden kurulabiliyor. Ayarlar menüsü incelendiğinde ise uygulamanın, kullanıcının doğrudan izni varmış gibi asistan platformuna bağlandığı görülüyor.

Kullanıcılar arasında tedirginlik yaratan hatanın ardından teknoloji devi Google cephesinden resmi açıklama gecikmedi. Sorunun farkında olduklarını belirten şirket yetkilileri, zafiyeti ortadan kaldıracak kapsamlı güvenlik güncellemesinin hazırlandığını ve bu hafta içinde tüm uyumlu cihazlara dağıtılacağını bildirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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