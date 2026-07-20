İki Düğmeye Aynı Anda Basınca Kilit Ekranı Patlıyor: Android Kullanıcılarına Acil Uyarı
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Andorid 16'da bulunan güvenlik açığıyla kilit ekranı doğrulaması herhangi bir şifre girmeden aşılıyor. Bu güvenlik açığıyla telefonu elinde bulunduran birisi iGemini üzerinden SMS ve WhatsApp mesajlarını gönderebiliyor. Siber güvenlik uzmanları, fiziksel erişim gerektiren bu hata nedeniyle kullanıcıları acil önlem almaya çağırıyor.
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Android 16'da bir güvenlik açığı tespit edildi.
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WhatsApp bağlantısı kendi kendine aktif oluyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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