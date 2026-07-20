Google’dan Dünya Kupası Şampiyonu İspanya’ya Özel Kutlama: Ekrana Tıkla ve Havai Fişekleri Patlat
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Dünya Kupası 2026 şampiyonu İspanya oldu. Arjantin ile New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya gelen İspanya, Ferran Torres’in golüyle adını tarihe yazdırdı. Tüm dünyanın ekrana kilitlendiği maça özel Google özel ‘doodle’ yayınladı. Doodle tıklandığında ekranda hava fişekleri ve hava fişek patlamalarından oluşan İspanya bayrağı yer aldı. Havai fişek ise 80 milyonu aşkın tıklandı.
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İspanya, Dünya Kupası 2026'nın şampiyonu oldu.
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Google'dan şampiyona özel hareket.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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