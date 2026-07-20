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Google’dan Dünya Kupası Şampiyonu İspanya’ya Özel Kutlama: Ekrana Tıkla ve Havai Fişekleri Patlat

etiket Google’dan Dünya Kupası Şampiyonu İspanya’ya Özel Kutlama: Ekrana Tıkla ve Havai Fişekleri Patlat

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.07.2026 - 11:26
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Dünya Kupası 2026 şampiyonu İspanya oldu. Arjantin ile New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya gelen İspanya, Ferran Torres’in golüyle adını tarihe yazdırdı. Tüm dünyanın ekrana kilitlendiği maça özel Google özel ‘doodle’ yayınladı. Doodle tıklandığında ekranda hava fişekleri ve hava fişek patlamalarından oluşan İspanya bayrağı yer aldı. Havai fişek ise 80 milyonu aşkın tıklandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS
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PAR
PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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İspanya, Dünya Kupası 2026'nın şampiyonu oldu.

İspanya, Dünya Kupası 2026'nın şampiyonu oldu.

Dünya futbolunun kalbi Amerika Birleşik Devletleri’nde attı ve milyonların kilitlendiği 2026 Dünya Kupası görkemli bir finalle sahibini buldu. New Jersey Stadyumu’nda oynanan ve nefesleri kesen dev finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla finale adını yazdıran iki dev ülkenin mücadelesi, kelimenin tam anlamıyla taktik savaşına sahne oldu.

Maçta düğümü çözen isim Ferran Torres oldu. İspanyol yıldızın topu ağlarla buluşturduğu o tarihi gol, İspanya’yı dünya futbolunun zirvesine taşıdı.

Google'dan şampiyona özel hareket.

Google'dan şampiyona özel hareket.

Google, tüm dünyanın ekrana kilitlendiği bu dev maçı es geçmeyerek ana sayfasını 2026 Dünya Kupası finaline özel bir 'doodle' tasarımıyla süsledi. İspanya’nın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte devreye giren bu interaktif tasarım, internet kullanıcılarının akınına uğradı.

Google ana sayfasındaki logoya tıklayan kullanıcılar, ekranlarında görsel bir şölenle karşılaştı. Arama sonuçları ekranında ardı ardına patlayan dijital havai fişekler, kısa sürede birleşerek gökyüzünde görkemli bir İspanya bayrağı oluşturdu.

Google’ın şampiyonluk havai fişeği, kısa süre içinde 80 milyondan fazla tıklandı.

Havai fişekleri patlatmak için tıkla.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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