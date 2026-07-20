Google’dan Dünya Kupası Şampiyonu İspanya’ya Özel Kutlama: Ekrana Tıkla ve Havai Fişekleri Patlat

Dünya futbolunun kalbi Amerika Birleşik Devletleri’nde attı ve milyonların kilitlendiği 2026 Dünya Kupası görkemli bir finalle sahibini buldu. New Jersey Stadyumu’nda oynanan ve nefesleri kesen dev finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla finale adını yazdıran iki dev ülkenin mücadelesi, kelimenin tam anlamıyla taktik savaşına sahne oldu.

Maçta düğümü çözen isim Ferran Torres oldu. İspanyol yıldızın topu ağlarla buluşturduğu o tarihi gol, İspanya’yı dünya futbolunun zirvesine taşıdı.