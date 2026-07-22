Altın Yükselişe Geçti! Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı gün içinde yüzde 1,6 oranında değer kazandı. Böylece 7 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Reuters tarafından gerçekleştirilen güncel ankete katılan ekonomistlerin büyük bir bölümü faiz oranlarının bu toplantıda sabit bırakılacağını öngörüyor.

Yaşanan bu hareketliliği değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki son düşüş hareketinin yatırımcılar tarafından çok net bir 'alım fırsatı' olarak görüldüğünü dile getirdi.