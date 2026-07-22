article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Yükselişe Geçti! Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Altın Yükselişe Geçti! Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın fiyatları belli oldu. 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yanıt buldu. Ortadoğu'da artan gerilim dalgası, Kızıldeniz'deki lojistik hatlarda yaşanan sevkiyat aksamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki hafta açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde yatırımcılar rotayı yeniden 'güvenli liman' altına çevirdi. İşte altında son durum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Altında rüzgar tersine döndü. Altın 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 243 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 143 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 291 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 452 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 119 dolar

Altın 2 hafta sonra yükselişe geçti.

Altın 2 hafta sonra yükselişe geçti.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı gün içinde yüzde 1,6 oranında değer kazandı. Böylece 7 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Reuters tarafından gerçekleştirilen güncel ankete katılan ekonomistlerin büyük bir bölümü faiz oranlarının bu toplantıda sabit bırakılacağını öngörüyor.

Yaşanan bu hareketliliği değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki son düşüş hareketinin yatırımcılar tarafından çok net bir 'alım fırsatı' olarak görüldüğünü dile getirdi.

Gümüş fiyatları: Gümüş ne kadar?

Gümüş fiyatları: Gümüş ne kadar?

Değerli metallerdeki rüzgar yalnızca altınla sınırlı kalmadı; emtia piyasasının genelinde sert yükseliş dalgası hakim oldu. Altındaki alım iştahından beslenen gümüş fiyatları yüzde 1,9 artış kaydederek ons başına 59,87 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,4 değer kazanarak 1.667,22 dolar sınırına dayanırken, paladyum ise yüzde 3 primle 1.320,75 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın