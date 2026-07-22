Altın Yükselişe Geçti! Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
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Altın fiyatları belli oldu. 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yanıt buldu. Ortadoğu'da artan gerilim dalgası, Kızıldeniz'deki lojistik hatlarda yaşanan sevkiyat aksamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki hafta açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde yatırımcılar rotayı yeniden 'güvenli liman' altına çevirdi. İşte altında son durum.
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Altın fiyatları ne kadar?
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Altın 2 hafta sonra yükselişe geçti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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