Altın Fiyatlarının Yükselişi İçin Aşılması Gereken Rakam
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Küresel piyasalarda jeopolitik riskler tırmanırken, altın fiyatlarındaki yön arayışı ve belirsizlik sürüyor. Özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, emtia piyasaları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Güncel durumda gram altın 6.000 lira seviyesinin, ons altın ise 4.000 dolar sınırının üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt ararken Cenk Akyoldaş, kritik teknik seviyeleri işaret etti.
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Uzman isimden altın fiyatları için tahmin geldi.
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Altında gerçek yükseliş için bu rakamın aşılması şart.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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