Altın Fiyatlarının Yükselişi İçin Aşılması Gereken Rakam

Yatırımcıların beklediği kalıcı yükseliş hareketinin başlayabilmesi için belirli direnç noktalarının kırılması gerekiyor. Teknik analizde 8 ve 22 haftalık hareketli ortalamaların sırasıyla 4 bin 134 dolar ve 4 bin 163 dolar seviyelerine denk geldiğini kaydeden Akyoldaş, piyasadaki karamsar havanın dağılması için öncelikle 4 bin 150 dolar bandının güçlü bir şekilde aşılması gerektiğinin altını çizdi. Uzmana göre, bu kritik eşiğin üzerinde kapanışlar görülmediği sürece altındaki sıkışık ve baskılı seyir varlığını korumaya devam edecek.

Piyasanın son bir aydır taban oluşturma çabasında olduğunu ifade eden Cenk Akyoldaş, 4 bin 100 - 4 bin 150 dolar aralığındaki direnç bölgesi geçilemediği takdirde aşağı yönlü risklerin masada kalacağına işaret etti. Olası geri çekilme senaryolarını da değerlendiren deneyimli fon yöneticisi, 3 bin 760 dolar seviyesinde bulunan 100 haftalık hareketli ortalamanın çok güçlü bir destek noktası olduğunu belirtti.