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Altın Fiyatlarının Yükselişi İçin Aşılması Gereken Rakam

Altın Fiyatlarının Yükselişi İçin Aşılması Gereken Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.07.2026 - 16:59
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Küresel piyasalarda jeopolitik riskler tırmanırken, altın fiyatlarındaki yön arayışı ve belirsizlik sürüyor. Özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, emtia piyasaları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Güncel durumda gram altın 6.000 lira seviyesinin, ons altın ise 4.000 dolar sınırının üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt ararken Cenk Akyoldaş,  kritik teknik seviyeleri işaret etti.

Kaynak: CNBC-e

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Uzman isimden altın fiyatları için tahmin geldi.

Uzman isimden altın fiyatları için tahmin geldi.

Cenk Akyoldaş, teknik göstergelerin mevcut durumu net bir şekilde özetlediğini belirtti. Ons altının son 5 haftalık süreçte 4 bin dolar sınırını defalarca test ettiğini vurgulayan Akyoldaş, her ne kadar fiyat bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarsa da yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olamadığını kaydetti. Yükseliş trendinin ivme kazanamamasının temel nedenini teknik bir veriye bağlayan uzman isim, fiyatların 4 bin 76 dolar seviyesinde bulunan 5 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde haftalık bir kapanış gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Altında gerçek yükseliş için bu rakamın aşılması şart.

Altında gerçek yükseliş için bu rakamın aşılması şart.

Yatırımcıların beklediği kalıcı yükseliş hareketinin başlayabilmesi için belirli direnç noktalarının kırılması gerekiyor. Teknik analizde 8 ve 22 haftalık hareketli ortalamaların sırasıyla 4 bin 134 dolar ve 4 bin 163 dolar seviyelerine denk geldiğini kaydeden Akyoldaş, piyasadaki karamsar havanın dağılması için öncelikle 4 bin 150 dolar bandının güçlü bir şekilde aşılması gerektiğinin altını çizdi. Uzmana göre, bu kritik eşiğin üzerinde kapanışlar görülmediği sürece altındaki sıkışık ve baskılı seyir varlığını korumaya devam edecek.

Piyasanın son bir aydır taban oluşturma çabasında olduğunu ifade eden Cenk Akyoldaş, 4 bin 100 - 4 bin 150 dolar aralığındaki direnç bölgesi geçilemediği takdirde aşağı yönlü risklerin masada kalacağına işaret etti. Olası geri çekilme senaryolarını da değerlendiren deneyimli fon yöneticisi, 3 bin 760 dolar seviyesinde bulunan 100 haftalık hareketli ortalamanın çok güçlü bir destek noktası olduğunu belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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