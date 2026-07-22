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AHBAP Soruşturmasında Savcılığa Çağrılan Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter’in İfadeleri Ortaya Çıktı

AHBAP Soruşturmasında Savcılığa Çağrılan Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter’in İfadeleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2026 - 23:13
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Şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’nde yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ünlü isimler tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, derneğe herhangi bir para transferinin olmadığını söylerken, Ece Üner ve Öykü Serter ise Haluk Levent ile herhangi bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

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"Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda çevremi yönlendirdim"

"Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda çevremi yönlendirdim"

Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermeye gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz, 'Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği’ne ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmadı.' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent’in konser paralarını kumar için kullandığı konusunda konuşan Özoğuz, 'Çok eskiden, 1990’ların sonlarında, 2000’lerin başlarında günde 4 tane üniversite konserine gittiğini duyuyordum ve yine buradan elde ettiği gelirleri de kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duymuştum ama buna birebir şahit değilim. Ancak eskiden beri yapılacak olan yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve yakın çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir.' dedi.

“Haluk Levent’in yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim böyle bir açıklamada bulunmazdım.”

“Haluk Levent’in yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim böyle bir açıklamada bulunmazdım.”

Ahbap soruşturması kapsamında sunucu Ece Üner’in verdiği ifade ortaya çıktı. Üner ifadesinde, 'Haluk Levent adlı şahsı sanatçı kişiliğinin yanı sıra Ahbap Derneği’nin yöneticisi olarak tanırım. Kendisiyle ilk defa ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı YouTube kanalı yayınında gerçekleştirilen programda yüz yüze karşılaştık. O zamana kadar kendisiyle hiçbir şekilde yüz yüze veya telefonla görüşmüşlüğüm yoktur. Sonraki süreçte de aynı şekilde görüşmedik. Bu husus gerekli görülmesi hâlinde arama kayıtlarından da anlaşılacaktır. Bana sormuş olduğunuz Ahbap Derneği’ne yönelik eleştirilere karşılık olarak söylediğim ifadelerin yer aldığı canlı yayındaki ifadelerde kastettiğim husus Ahbap Derneği’nin lehine yapılmış açıklamalar değildir. Ben o dönemde 'AFAD da bizim, Ahbap da bizim.' şeklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti. Şahsen Ahbap Derneği’ne bir bağışta bulunmadım. Aynı şekilde gerekli görülmesi hâlinde banka hesap hareketlerim incelenebilir.' dedi.

İfadesinin devamında Üner, 'Geldiğimiz noktada ben de diğer insanlar gibi yapılan bağışların kaynağının sorgulanması konusunda yine aynı şekilde sosyal medya hesabımdan sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundum. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla, eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent’in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. İfademin başında da söylediğim gibi o dönemde Haluk Levent’e devlet büyükleri tarafından da çeşitli teşekkürlerde ve ödüllerde bulunulduğu için ben de o amaçla böyle bir açıklamada bulunmuştum. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbap’la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum. Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum.' dedi.

"İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetlerin yapılmasını kabul etmem mümkün değildir."

"İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetlerin yapılmasını kabul etmem mümkün değildir."

Ahbap soruşturması kapsamında adliyeye gelen sunucu Öykü Serter’in verdiği ifade ortaya çıktı.

Serter, 'Ben 1999 yılında meydana gelen Adapazarı depreminde muhabir olarak sahada aktif olarak çalıştım. O dönem yaşanan sürece yakinen tanık oldum. Bundan kaynaklı doğal afetlerle ilgili konularda kişisel hassasiyetim bulunmaktadır. Daha doğrusu o dönem bizzat mesleğim itibarıyla şahit olduğum insan manzaraları bende travma oluşturdu. Ben bizzat o dönem toprağın altından ceset parçaları dahi çıkarttım. İnsanların birbirlerine yetişememesine tanık oldum. Bu husus beni derinden yaralamıştı. Meslek hayatım boyunca da bu tür doğal afetlerle ilgili konularda duyarlı oldum. En son ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depremlerinde ülkece çok büyük yıkımlar yaşadık. 50 bine yakın insanımız vefat etti. Bu konuda çok hassas olduğum için istem dışı öfkelendim. Bana göstermiş olduğunuz tweetlerimi o öfke hâlinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim.' dedi.

Serter ifadesinin devamında, 'Herhangi bir şekilde insanları Ahbap’a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Prensip olarak da yardımlarımı bizzat yardım sahibi insanlara ulaştırmayı tercih ederim. Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişim olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. Ahbap Derneği’ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği’ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. Son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden Ahbap soruşturması ile ilgili bir vatandaş olarak, bir medya mensubu olarak tabii ki konuyu takip ediyorum. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetlerin yapılmasını kabul etmem mümkün değildir. Nasıl ki yardıma geç gidilmesini, insanlara yetişilememesini eleştiriyorsam, bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak insanların duygularını suiistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.' şeklinde konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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