AHBAP Soruşturmasında Savcılığa Çağrılan Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter’in İfadeleri Ortaya Çıktı
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Şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’nde yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ünlü isimler tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, derneğe herhangi bir para transferinin olmadığını söylerken, Ece Üner ve Öykü Serter ise Haluk Levent ile herhangi bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti.
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"Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda çevremi yönlendirdim"
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“Haluk Levent’in yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim böyle bir açıklamada bulunmazdım.”
"İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetlerin yapılmasını kabul etmem mümkün değildir."
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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