Sevgili Kova, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin şifasını yaratıcı enerjine ve boğaz bölgene taşıyor. Ses tellerini dinlendirmeye ve ılık sular içmeye özen göstererek hücrelerine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir boyun masajı randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise dolaşım sistemini korumak adına tüketeceğin üzüm çekirdeği ve demir açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…