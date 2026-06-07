Sevgili Kova, bu haftaya hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği öz saygı bilinciyle başlayarak aşkta ne hak ettiğini çok net görmeye odaklanıyorsun. Karşılık bulamadığın fedakarlıklara dur demek ve kendi alanını korumak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kendi kıymetini bilme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinizdeki alma-verme dengesini matematiksel bir dürüstlükle masaya yatırarak beraberliğinizi çok daha adil bir sistemle sağlamlaştırıyorsunuz. Sınırları belirleyen bu saygı aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, zamanını boşa harcayanları elinin tersiyle itip tamamen senin değerini bilecek kararlı insanlara şans tanıyorsun. Sana saygı vadeden, tutarlı ve özgüvenli bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…