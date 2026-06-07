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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Haziran - 14 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Haziran - 14 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 8 Haziran - 14 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftaya hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği öz saygı bilinciyle başlayarak aşkta ne hak ettiğini çok net görmeye odaklanıyorsun. Karşılık bulamadığın fedakarlıklara dur demek ve kendi alanını korumak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kendi kıymetini bilme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinizdeki alma-verme dengesini matematiksel bir dürüstlükle masaya yatırarak beraberliğinizi çok daha adil bir sistemle sağlamlaştırıyorsunuz. Sınırları belirleyen bu saygı aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, zamanını boşa harcayanları elinin tersiyle itip tamamen senin değerini bilecek kararlı insanlara şans tanıyorsun. Sana saygı vadeden, tutarlı ve özgüvenli bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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