Sevgili Kova, bu Mayıs ayı senin için zirveye giden yolda son engellerin kalktığı ve parlayacağın bir dönem olacak. 1 Mayıs'taki Akrep Dolunayı kariyer hayatında beklediğin o net sonucu önüne getirirken, ay ortasındaki Boğa Yeni Ayı çalışma ortamını daha huzurlu ve konforlu bir alana dönüştürmene olanak tanıyacak. Bu yeni düzen, yaratıcılığını kazanca dönüştürmen için sana gereken zemini hazırlıyor.

23 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs’ün lehine yapacağı kavuşum, ani bir karar veya beklemediğin bir iş değişimiyle hayatını bir gecede zenginleştirebilir. Teknolojiye ve yeniliğe olan hakimiyetin sayesinde dijital dünyadan gelecek büyük bir servetle karşılaşabilirsin. Bu fırsatları değerlendirmek için risk almaktan çekinmemelisin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…