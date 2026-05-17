Sevgili Kova, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu aidiyet duygunu ve yuva kavramını yeniliyor. İlişkin varsa, partnerinle ev içinde tamamen özgür ve sıra dışı bir yaşam alanı kurgulayarak aşkını geleneksel kalıpların dışına taşıyabilirsin. Evde yaratacağın yenilikçi atmosfer ise sevdanı bütünüyle tazeleyecek, aşkı harekete geçirecektir.

Ama bekarsan, sana ait olma hissini en marjinal yollarla hissettiren özgür bir ruhla tanıştığında zihnini ve ruhunu evinde hissedebilirsin. Gelenekselin çok uzağında lakin inanılmaz güven veren bu kişi ile aşka düşmek heyecanlı olsa da dikkat etmelisin. Hatta ona bu kadar çabuk kapılmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…