Sevgili Koç, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu aşk hayatında sarsıcı lakin bütünüyle özgürleştirici rüzgarlar estiriyor. İlişkin varsa, partnerinle arandaki monotonluğu şimdi yıkabilirsin. Bugün alacağın sürpriz kararlarla düzeni yerle bir edip beraberliğini yepyeni bir heyecana taşıyabilirsin. Alışkanlıkları yıkarak aranızdaki iletişimi çok daha şeffaf ve heyecanlı bir boyuta ulaştıracaksın.

Tabii bekarsan, zekasıyla ezber bozan ve seni entelektüel anlamda zorlayan asi ruhla tanışabilirsin. Bu da aniden başlayan tutkulu bir serüvene dönüşebilir... Şimdi sınırları aşan bir romantizme hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…