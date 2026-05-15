Sevgili Koç, bugün sarsılmaz bir güven inşa etmeye ne dersin? Şüphelerine yenik düşmeyerek partnerine karşı beslediğin tüm kaygıları toprağa gömerek beraberliğindeki sükuneti iliklerine kadar hissedebilirsin. Böylece aşkın heyecanına kapılabilir ve huzur dolu bir bağlılık kurarak sevgiden beslenebilirsin.

Tabii henüz bir ilişkin yoksa, kelimelerinden ziyade somut eylemleriyle sana dürüstlük vadeden karakterlerle tanışarak kalıcı sevdanın kapılarını aralayabilirsin. Karşındaki insanın net tavırları kalbindeki tüm kalkanları indirecektir. Zira içtenlik kalbine çok yakışacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…