Sevgili Koç, bugün Venüs ile Neptün karesinin getirdiği tatlı sis bulutu kalbini sarıyor. Beraberliğinde partnerine karşı aşırı fedakar davranıp kendi isteklerini bütünüyle arka plana atabilirsin. Şefkat göstermek harikadır lakin sınırlarını korumak aşkı çok daha sağlıklı yapacaktır.

Bekarsan karşına çıkacak gizemli ve romantik bir insanın anlattığı masallara hemen inanmamalısın. Kalbini açmadan evvel karşındaki insanın dürüstlüğünden emin olman seni üzüntüden koruyacaktır. Yavaş adımlarla kalıcı bir aşka yürümelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…