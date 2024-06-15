Görüş Bildir
Haberler
Blog
İnanç
Bayram Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Kurban Bayramı Namazı Kılınışı

Bayram Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Kurban Bayramı Namazı Kılınışı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 11:57

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın gelmesi ile beraber milyonlarca Müslüman bayram namazlarını kılmak için camilere akın ediyor. Cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının kılınış şekli de vakitli namazlardan farklılık gösteriyor. Ramazan ve Kurban Bayram'ında olmak üzere yılda 2 kez kılınan bayram namazlarının nasıl kılınacağını öğrenmek isteyenler için bayram namazı hakkında önemli detaylara haberimizde yer alıyor. Peki, Müslüman vatandaşların eda edecekleri bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yıl, Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Milyonlarca Müslüman, bayramın birinci gününün sabah saatlerinde bayram namazlarını kılmak üzere camide cemaatle bir araya gelecek.

Bu yıl, Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Milyonlarca Müslüman, bayramın birinci gününün sabah saatlerinde bayram namazlarını kılmak üzere camide cemaatle bir araya gelecek.

Sabah namazının ardından cemaatle birlikte kılınan bayram namazının nasıl kılındığı pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Camilerde kılınacak olan bayram namazlarını hatasız bir şekilde kılmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. 

İşte bayram namazının kılınışı 👇

Bayram Namazı Kaç rekattır?

Bayram Namazı Kaç rekattır?

Bayram namazı 2 rekattan oluşur. Bayram namazı için önce niyet edilir ve imama uyulur. Ayrıca, bayram namazı sabah namazının ardından kılınır.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram Namazının 1. Rekatının Kılınışı

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce 'Sübhaneke duası'nı okur, sonra fasılalar halinde;

  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

  • İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan 'Fatiha suresi' ile birlikte 'Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim' okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram Namazının 2. Rekatının Kılınışı

Bayram Namazının 2. Rekatının Kılınışı

  • İmam; sessizce “Besmele” çeker, açıktan 'Fatiha suresi' ile birlikte 'Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim' okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, 'Tahiyyat, Salli-Barik duaları' okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Diyanet'ten 81 İle Ait Namaz Vakitleri 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın