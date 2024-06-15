Bayram Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Kurban Bayramı Namazı Kılınışı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın gelmesi ile beraber milyonlarca Müslüman bayram namazlarını kılmak için camilere akın ediyor. Cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının kılınış şekli de vakitli namazlardan farklılık gösteriyor. Ramazan ve Kurban Bayram'ında olmak üzere yılda 2 kez kılınan bayram namazlarının nasıl kılınacağını öğrenmek isteyenler için bayram namazı hakkında önemli detaylara haberimizde yer alıyor. Peki, Müslüman vatandaşların eda edecekleri bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

İşte, detaylar...