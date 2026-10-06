Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Japon menşeli Honda, ülkemizde en çok Civic modeliyle sevilmişti. Civic modeli artık satışta olmasa da Honda'nın diğer modelleri yakından takip ediliyor. Ekim ayının gelmesiyle sevilen otomobil markası Honda da yeni fiyat listelerini açıkladı.

Peki Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

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