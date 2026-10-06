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Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 18:31
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Japon menşeli Honda, ülkemizde en çok Civic modeliyle sevilmişti. Civic modeli artık satışta olmasa da Honda'nın diğer modelleri yakından takip ediliyor. Ekim ayının gelmesiyle sevilen otomobil markası Honda da yeni fiyat listelerini açıkladı.

Peki Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

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Honda fiyat listesi Ekim 2026

Honda fiyat listesi Ekim 2026

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Eylül ayında 2.600.000 TL'den listelenmişti. Jazz, Ekim ayında ise 2.665.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Ekim 2026

Honda Jazz fiyat listesi Ekim 2026
  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.665.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Ekim 2026

Honda HR-V fiyat listesi Ekim 2026

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.820.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.965.000 TL

Honda ZR-V fiyat listesi Ekim 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.530.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Ekim 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.345.000 TL

Honda Prelude fiyat listesi Ekim 2026

Honda Prelude fiyat listesi Ekim 2026
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.770.000 TL
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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