Başkentlerini Korumak İçin Denize 30 Bin Metrekarelik Ada Yaptılar: Şimdi Satılık
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Danimarka, Kopenhag Limanı’nı denizden gelebilecek saldırılara karşı korumak için 1910 ile 1916 arasında Øresund Boğazı’nda yapay bir ada inşa etti. Yaklaşık 30 bin metrekarelik Flakfortet, savaş döneminde 550 askeri barındırabilecek bir deniz kalesi olarak hazırlandı. Günümüzde marina, restoran, konaklama alanları ve helikopter pistinin bulunduğu ada, yaklaşık 74,75 milyon Danimarka kronu karşılığında satışa çıkarıldı.
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Denizin ortasındaki kale 550 asker için tasarlandı
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Eski cephaneliklerin yanında marina ve helikopter pisti bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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