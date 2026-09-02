Başkentlerini Korumak İçin Denize 30 Bin Metrekarelik Ada Yaptılar: Şimdi Satılık

Askerî kullanımın bitmesinden sonra Flakfortet bir süre bakımsız kaldı. Ada 1970’lerin ortalarından itibaren yelken kuruluşları tarafından kullanılmaya başlandı. Danimarka devleti mülkü 2001’de İsveçli bir şirkete sattı ve yeni sahibi kapsamlı yenileme çalışmaları yürüttü.

Satış ilanında arazinin yaklaşık 30 bin metrekare, kapalı alanın ise yaklaşık 10 bin metrekare olduğu belirtiliyor. Mülkte özel marina, helikopter iniş alanı, restoran, etkinlik bölümleri, konaklama odaları ve eski askerî yapılar bulunuyor. Ada için belirlenen fiyat yaklaşık 74,75 milyon Danimarka kronu, yani 10 milyon avro civarında.

Flakfortet’in koruma altındaki tarihî bir yapı olması, yeni sahibinin adada istediği değişikliği yapamayacağı anlamına geliyor. Önemli yenilemeler için Danimarka Kültür ve Saraylar Kurumundan izin alınması gerekiyor. Dolayısıyla satış, yalnızca özel bir ada değil, korunması ve işletilmesi gereken büyük bir askerî mirası da kapsıyor