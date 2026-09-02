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Başkentlerini Korumak İçin Denize 30 Bin Metrekarelik Ada Yaptılar: Şimdi Satılık

Başkentlerini Korumak İçin Denize 30 Bin Metrekarelik Ada Yaptılar: Şimdi Satılık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 17:03
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Danimarka, Kopenhag Limanı’nı denizden gelebilecek saldırılara karşı korumak için 1910 ile 1916 arasında Øresund Boğazı’nda yapay bir ada inşa etti. Yaklaşık 30 bin metrekarelik Flakfortet, savaş döneminde 550 askeri barındırabilecek bir deniz kalesi olarak hazırlandı. Günümüzde marina, restoran, konaklama alanları ve helikopter pistinin bulunduğu ada, yaklaşık 74,75 milyon Danimarka kronu karşılığında satışa çıkarıldı.

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Denizin ortasındaki kale 550 asker için tasarlandı

Denizin ortasındaki kale 550 asker için tasarlandı

Kopenhag Limanı’ndan yaklaşık sekiz kilometre uzakta bulunan Flakfortet, başkentin deniz savunmasını güçlendirmek amacıyla yapılan üç yapay kale adasından sonuncusuydu. Doğal bir adanın üzerine kale kurulmadı; yaklaşık 30 bin metrekarelik kara parçası denizin içinde oluşturuldu.

İnşaatta deniz tabanına yerleştirilen betonarme kesonlar kullanıldı ve çevre koruyucu duvarlarla kapatıldı. Yaklaşık 23 metre yüksekliğe ulaşan adanın içinde cephanelikler, askerlerin kullanacağı odalar, top mevzileri ve bölümleri birbirine bağlayan koridorlar hazırlandı.

Flakfortet, savaş durumunda yaklaşık 550 askerin görev yapabileceği şekilde tasarlandı. Ağır toplar ve uçaksavar silahlarıyla donatılmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı sırasında doğrudan çatışmaya girmedi. Ada farklı askerî görevlerde kullanılmayı sürdürdü ve ordunun buradaki faaliyetleri 1968’de sona erdi.

Eski cephaneliklerin yanında marina ve helikopter pisti bulunuyor

Eski cephaneliklerin yanında marina ve helikopter pisti bulunuyor

Askerî kullanımın bitmesinden sonra Flakfortet bir süre bakımsız kaldı. Ada 1970’lerin ortalarından itibaren yelken kuruluşları tarafından kullanılmaya başlandı. Danimarka devleti mülkü 2001’de İsveçli bir şirkete sattı ve yeni sahibi kapsamlı yenileme çalışmaları yürüttü.

Satış ilanında arazinin yaklaşık 30 bin metrekare, kapalı alanın ise yaklaşık 10 bin metrekare olduğu belirtiliyor. Mülkte özel marina, helikopter iniş alanı, restoran, etkinlik bölümleri, konaklama odaları ve eski askerî yapılar bulunuyor. Ada için belirlenen fiyat yaklaşık 74,75 milyon Danimarka kronu, yani 10 milyon avro civarında.

Flakfortet’in koruma altındaki tarihî bir yapı olması, yeni sahibinin adada istediği değişikliği yapamayacağı anlamına geliyor. Önemli yenilemeler için Danimarka Kültür ve Saraylar Kurumundan izin alınması gerekiyor. Dolayısıyla satış, yalnızca özel bir ada değil, korunması ve işletilmesi gereken büyük bir askerî mirası da kapsıyor

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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