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Katılımevim Satış Masasında: Son Yılların En Büyük Pay Satışında 64 Milyar Liralık Hisse El Değiştiriyor

Katılımevim Satış Masasında: Son Yılların En Büyük Pay Satışında 64 Milyar Liralık Hisse El Değiştiriyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 11:27 Son Güncelleme: 10.09.2026 - 11:28
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Türkiye'nin en büyük tasarruf finansmanı şirketlerinden Katılımevim el değiştirmeye hazırlanıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) düşen açıklamaya göre Tera Grubu; Pusula Finans Holding, Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim'i satın almak için görüşmelere başladı. Pusula Finans Holding'in Katılımevim üzerindeki yüzde 29,50'lik payının piyasa değeri ise 64 milyar lira seviyelerinde seyrediyor. Anlaşma masadan kalkmazsa işlem, son yıllarda Türkiye'de gerçekleşen en büyük pay satışı olacak.

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Görüşmeler yalnızca Katılımevim'i değil, Pusula Finans Holding'in etrafındaki tüm iktisadi bütünlüğü kapsıyor.

Görüşmeler yalnızca Katılımevim'i değil, Pusula Finans Holding'in etrafındaki tüm iktisadi bütünlüğü kapsıyor.

Katılımevim'in KAP'a gönderdiği bildirimde, satın alma görüşmelerinin 'Pusula Finans Holding'in hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere holding ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlüğü' kapsadığı belirtildi. Yani el değiştirecek olan tek bir şirket değil; portföy yönetiminden aracı kuruma, tasarruf finansmanından holdingin diğer bağlı ortaklıklarına uzanan bir finans yapısı.

Açıklamada, devir için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili diğer resmi kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının planlandığı da kaydedildi. Rekabet Kurulu onayı da sürecin parçası olacak.

Bu onaylar alınır ve taraflar devirde anlaşırsa, işlemin son yıllarda Türkiye'de gerçekleşen en büyük pay satışı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hamle, SPK'nın BIST30 şirketlerine ayrıcalık tanıyan yeni fon düzenlemesinin hemen ardından TERA Holding'den geldi.

Hamle, SPK'nın BIST30 şirketlerine ayrıcalık tanıyan yeni fon düzenlemesinin hemen ardından TERA Holding'den geldi.

SPK, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe aldığı düzenlemeyle yatırım fonlarının Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli 30 şirkete, yani BIST30'a yönelik yatırımlarına birtakım ayrıcalıklar tanımıştı. Düzenlemenin ardından piyasada en dikkat çeken adımı, yönetim kurulu başkanlığını Emre Tezmen'in yürüttüğü TERA Holding attı ve Pusula Finans Holding ile bağlı finansal şirketlerinin paylarının devralınmasına yönelik görüşmeleri KAP üzerinden duyurdu.

Satışın büyüklüğü konusunda tek somut veri, Pusula Finans Holding'in Katılımevim'deki yüzde 29,50'lik payının 64 milyar lira dolayındaki piyasa değeri. Satış gerçekleşirse hisse başına belirlenecek fiyat hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Görüşme haberi piyasaya düştüğünde ise Katılımevim hissesinde tablo bir anda tersine döndü: günü yüzde 10'a yakın değer kaybıyla kapatmak üzere olan hisse yüzde 10 yükselişe geçti ve gün içinde yüzde 20'yi bulan bir fiyat hareketliliği yaşandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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