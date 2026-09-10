Katılımevim Satış Masasında: Son Yılların En Büyük Pay Satışında 64 Milyar Liralık Hisse El Değiştiriyor

Katılımevim'in KAP'a gönderdiği bildirimde, satın alma görüşmelerinin 'Pusula Finans Holding'in hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere holding ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlüğü' kapsadığı belirtildi. Yani el değiştirecek olan tek bir şirket değil; portföy yönetiminden aracı kuruma, tasarruf finansmanından holdingin diğer bağlı ortaklıklarına uzanan bir finans yapısı.

Açıklamada, devir için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili diğer resmi kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının planlandığı da kaydedildi. Rekabet Kurulu onayı da sürecin parçası olacak.

Bu onaylar alınır ve taraflar devirde anlaşırsa, işlemin son yıllarda Türkiye'de gerçekleşen en büyük pay satışı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.