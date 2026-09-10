Katılımevim Satış Masasında: Son Yılların En Büyük Pay Satışında 64 Milyar Liralık Hisse El Değiştiriyor
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Türkiye'nin en büyük tasarruf finansmanı şirketlerinden Katılımevim el değiştirmeye hazırlanıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) düşen açıklamaya göre Tera Grubu; Pusula Finans Holding, Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim'i satın almak için görüşmelere başladı. Pusula Finans Holding'in Katılımevim üzerindeki yüzde 29,50'lik payının piyasa değeri ise 64 milyar lira seviyelerinde seyrediyor. Anlaşma masadan kalkmazsa işlem, son yıllarda Türkiye'de gerçekleşen en büyük pay satışı olacak.
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Görüşmeler yalnızca Katılımevim'i değil, Pusula Finans Holding'in etrafındaki tüm iktisadi bütünlüğü kapsıyor.
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Hamle, SPK'nın BIST30 şirketlerine ayrıcalık tanıyan yeni fon düzenlemesinin hemen ardından TERA Holding'den geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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