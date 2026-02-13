onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kanser, Kalp Hastalığı ve Demans Riskini Azaltıyor: Avuç Avuç Tüketilmesi Önerilen 3 Meyve

Kanser, Kalp Hastalığı ve Demans Riskini Azaltıyor: Avuç Avuç Tüketilmesi Önerilen 3 Meyve

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 14:55

Günlük beslenme tercihleri, uzun vadeli sağlık üzerinde sanılandan çok daha belirleyici bir etkiye sahip. Bilimsel araştırmalar, antioksidan yönünden zengin bazı meyvelerin düzenli tüketiminin hücre hasarını azaltarak kanser, kalp hastalıkları ve bilişsel gerileme riskini düşürebileceğine işaret ediyor. Özellikle kolay ulaşılabilen ve yaygın olarak tüketilen üç meyve bu koruyucu etkiyle öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beslenme düzeni, yalnızca kilo kontrolüyle sınırlı değil, uzun vadeli sağlık üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor.

Beslenme düzeni, yalnızca kilo kontrolüyle sınırlı değil, uzun vadeli sağlık üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor.

Uzmanlara göre doğru besinleri tercih etmek, kanserden kalp hastalıklarına, hatta demans riskine kadar pek çok ciddi rahatsızlığın görülme olasılığını düşürebiliyor. Bu noktada öne çıkan başlıca unsurlardan biri ise antioksidanlar.

Antioksidanlar neden önemli?

Antioksidanlar, vücutta doğal olarak oluşan ve “serbest radikal” adı verilen moleküllerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olan besin bileşenleri olarak tanımlanıyor. Serbest radikaller bağışıklık sistemi için gerekli olsa da, aşırı miktarda biriktiklerinde hücrelere zarar verebiliyor. Bu durum “oksidatif stres” olarak adlandırılıyor ve kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri, nörolojik gerileme ve erken yaşlanma ile ilişkilendiriliyor.

İşte Antioksidan Deposu 3 Meyve

İşte Antioksidan Deposu 3 Meyve

Yaban mersini

Yüksek oranda antosiyanin adı verilen polifenoller içeriyor. Bu bileşiklerin oksidatif stresi azalttığı, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Ayrıca bilişsel gerilemeye karşı koruyucu etkileri olduğuna dair çalışmalar bulunuyor.

Ahududu

Ellagitannin adı verilen antioksidanlar bakımından zengin. Aynı zamanda yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi ve bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkilere sahip.

Çilek

Vitamin C, lif ve çeşitli polifenoller açısından güçlü bir kaynak. Bir porsiyon çileğin, bazı durumlarda portakaldan daha fazla C vitamini sağlayabildiği ifade ediliyor. Ayrıca potasyum ve manganez içeriğiyle de dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın