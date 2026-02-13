Kanser, Kalp Hastalığı ve Demans Riskini Azaltıyor: Avuç Avuç Tüketilmesi Önerilen 3 Meyve

Uzmanlara göre doğru besinleri tercih etmek, kanserden kalp hastalıklarına, hatta demans riskine kadar pek çok ciddi rahatsızlığın görülme olasılığını düşürebiliyor. Bu noktada öne çıkan başlıca unsurlardan biri ise antioksidanlar.

Antioksidanlar neden önemli?

Antioksidanlar, vücutta doğal olarak oluşan ve “serbest radikal” adı verilen moleküllerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olan besin bileşenleri olarak tanımlanıyor. Serbest radikaller bağışıklık sistemi için gerekli olsa da, aşırı miktarda biriktiklerinde hücrelere zarar verebiliyor. Bu durum “oksidatif stres” olarak adlandırılıyor ve kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri, nörolojik gerileme ve erken yaşlanma ile ilişkilendiriliyor.