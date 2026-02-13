onedio
Düşük Zeka Belirtisi Olarak Görülen 4 Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 13:42

Zeka yalnızca doğuştan gelen bir özellik olarak değerlendirilmiyor; öğrenme isteği, düşünme biçimi ve günlük alışkanlıklarla da yakından ilişkilendiriliyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar, bazı davranış kalıplarının bilişsel farkındalık ve zihinsel esneklik düzeyi hakkında önemli ipuçları verebildiğini ortaya koyuyor.

İşte düşük zeka belirtisi olan 4 davranış...

Zeka, yalnızca doğuştan gelen bir kapasite değil, öğrenme isteği, problem çözme yaklaşımı ve zihinsel esneklikle de yakından ilişkili.

Psikoloji ve bilişsel bilim alanında yapılan araştırmalar, bazı davranış kalıplarının düşük bilişsel farkındalık ve sınırlı zihinsel esneklikle ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu alışkanlıklar tek başına zeka düzeyini tanımlamasa da önemli sinyaller verebiliyor.

1. Merak Eksikliği ve Öğrenmeye Kapalı Olmak

Psikologlara göre merak, zihinsel gelişimin temel yapı taşlarından biri. Yeni bilgilere ilgi duymamak, sorgulamaktan kaçınmak ve öğrenme ihtiyacı hissetmemek; bilişsel uyarılmanın düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Araştırmalar, merak düzeyi yüksek bireylerin problem çözme ve soyut düşünme becerilerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor. Merak eksikliği ise zihinsel gelişimi sınırlayan bir alışkanlık olarak değerlendiriliyor.

2. Sürekli Erteleme Davranışı

Erteleme alışkanlığı yalnızca zaman yönetimi sorunu olarak görülmüyor. Bilişsel psikolojiye göre bu durum; planlama, dikkat ve yürütücü işlevler olarak adlandırılan zihinsel süreçlerle doğrudan bağlantılı. Sürekli erteleme eğilimi gösteren bireylerde, hedef belirleme ve sistemli ilerleme becerilerinin zayıfladığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın uzun vadede zihinsel performansı olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

3. Yüzeysel Düşünme ve Derin Analizden Kaçınma

Karmaşık konuları basit genellemelere indirgemek, eleştirel düşünmeden uzak durmak ve olayları çok boyutlu değerlendirmemek; düşük bilişsel derinlik göstergeleri arasında sayılıyor. Araştırmalara göre analitik düşünme becerisi, zihinsel esnekliğin ve öğrenme kapasitesinin önemli bir parçası. Sürekli yüzeysel düşünme alışkanlığı ise bu kapasitenin yeterince kullanılmadığını gösteriyor.

4. Eleştiriye Kapalı Olmak ve Sorumluluk Almaktan Kaçınmak

Uzmanlar, hataları sürekli dış faktörlere bağlamanın ve yapıcı eleştiriye kapalı olmanın bilişsel gelişimi sınırladığını vurguluyor. Öz farkındalık, öğrenmenin ve zihinsel ilerlemenin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Eleştiriye tamamen kapalı bir yaklaşım, kişinin kendi düşünce ve davranışlarını sorgulamasını engelleyerek zihinsel gelişimi yavaşlatabiliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
