Psikolojiye Göre Sosyal Medya Bağımlılığı Ne Anlama Geliyor?
Kaynak: https://www.apa.org/topics/social-med...
Sosyal medya hayatın doğal bir parçası haline gelirken kullanımın ne zaman sağlıklı bir alışkanlıktan çıkıp psikolojik bir soruna dönüştüğü tartışma konusu oluyor. Uzmanlar, asıl belirleyici unsurun geçirilen süre değil, kontrol kaybı ve günlük yaşam üzerindeki etkiler olduğunu vurguluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolojide sosyal medya bağımlılığı, sanıldığı gibi yalnızca uzun süre ekran başında vakit geçirmek anlamına gelmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmalar, problemli sosyal medya kullanımında bazı ortak belirtilerin öne çıktığını gösteriyor.
Kimler Daha Risk Altında?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın