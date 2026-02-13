Psikolojiye Göre Sosyal Medya Bağımlılığı Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlara göre asıl sorun, sosyal medyanın kontrol edilemeyen bir alışkanlığa dönüşmesi ve bireyin günlük yaşam işlevlerini olumsuz etkilemesiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle akademik literatürde “sosyal medya bağımlılığı” yerine daha temkinli bir kavram kullanılıyor: problemli sosyal medya kullanımı.

“Bağımlılık” Ne Zaman Başlıyor?

Psikolojide bir davranışın bağımlılık olarak değerlendirilmesi için üç temel ölçüt aranıyor:

Davranışın kişinin hayatında öncelik haline gelmesi, kontrol kaybı yaşanması ve olumsuz sonuçlara rağmen sürdürülmesi. Sosyal medya kullanımında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Kişi, farkında olmadan uzun süreler boyunca uygulamalarda vakit geçiriyor, bırakmak istediğinde zorlanıyor ve bu durum uyku düzeninden iş performansına kadar pek çok alanı etkiliyorsa, sorun “yoğun kullanımın” ötesine geçiyor.