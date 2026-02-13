onedio
40 Derecede Çamaşır Yıkayanlar Dikkat: Uzmanlardan Önemli Uyarı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 08:39

Çamaşır makinelerinde sıkça tercih edilen 40 derece programı, çoğu kişi tarafından güvenli bir seçenek olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bu ayarın her çamaşır için doğru olmadığını ve bazı durumlarda hem yetersiz temizlik hem de gereksiz enerji tüketimine yol açtığını belirtiyor.

Çamaşır makinelerinde en sık tercih edilen programlardan biri olan 40 derece yıkama modu, ilk bakışta pratik ve güvenli bir “orta yol” gibi görülüyor.

Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sanılanın aksine hem temizlik performansı hem de enerji tüketimi açısından her zaman doğru sonuç vermiyor. Teknik servis uzmanları ve tekstil profesyonelleri, 40 derecenin çoğu zaman ne tam tasarruf ne de etkili hijyen sağladığını vurguluyor.

“Ne az kirliye uygun ne de çok kirliye yeterli”

Uzmanlara göre 40 derece programının temel sorunu, iki arada bir derede kalması. Hafif kirli çamaşırlarda 30 derece genellikle yeterli olurken, 40 derece gereksiz yere suyu ısıtarak enerji tüketimini artırıyor. Öte yandan yoğun kirli, yağlı veya inatçı lekeli çamaşırlarda ise bu sıcaklık yetersiz kalabiliyor. Sonuçta makine çalışıyor, elektrik harcanıyor ama beklenen temizlik sağlanamıyor.

Süre farkı düşündüğünüzden az!

Birçok çamaşır makinesinde 40 derece programı ortalama 80–90 dakika sürüyor. Buna karşılık 50 ya da 60 derece programları çoğu zaman yalnızca 10–15 dakika daha uzun. Uzmanlar, bu küçük süre farkına rağmen daha yüksek sıcaklığın özellikle hijyen ve leke çıkarma konusunda çok daha etkili olduğunu belirtiyor. Bu da 40 derecenin “alışkanlıktan seçilen” bir program olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Hangi çamaşırlar için riskli?

Uzman uyarıları özellikle şu ürünlerde öne çıkıyor:

  • Yatak çarşafları ve nevresimler: Hijyen açısından çoğu zaman 60 derece ve üzeri öneriliyor.

  • Havlular ve bornozlar: Bakteri ve koku oluşumunu önlemek için genellikle daha yüksek sıcaklık gerekiyor.

  • Bebek kıyafetleri: Tam temizlik ve hijyen için 40 derece çoğu zaman yetersiz kalabiliyor.

  • Pamuk ve keten ürünler: Etiket izin veriyorsa, derinlemesine temizlik için 60 derece daha etkili sonuç veriyor.

Buna karşılık hassas kumaşlarda ve narin tekstillerde 40 derece bile yüksek olabilir. Bu tür ürünlerde 30 derece sınırı aşılmamalı.

