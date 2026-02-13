40 Derecede Çamaşır Yıkayanlar Dikkat: Uzmanlardan Önemli Uyarı

Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sanılanın aksine hem temizlik performansı hem de enerji tüketimi açısından her zaman doğru sonuç vermiyor. Teknik servis uzmanları ve tekstil profesyonelleri, 40 derecenin çoğu zaman ne tam tasarruf ne de etkili hijyen sağladığını vurguluyor.

“Ne az kirliye uygun ne de çok kirliye yeterli”

Uzmanlara göre 40 derece programının temel sorunu, iki arada bir derede kalması. Hafif kirli çamaşırlarda 30 derece genellikle yeterli olurken, 40 derece gereksiz yere suyu ısıtarak enerji tüketimini artırıyor. Öte yandan yoğun kirli, yağlı veya inatçı lekeli çamaşırlarda ise bu sıcaklık yetersiz kalabiliyor. Sonuçta makine çalışıyor, elektrik harcanıyor ama beklenen temizlik sağlanamıyor.