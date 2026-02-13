40 Derecede Çamaşır Yıkayanlar Dikkat: Uzmanlardan Önemli Uyarı
Kaynak: https://www.which.co.uk/reviews/washi...
Çamaşır makinelerinde sıkça tercih edilen 40 derece programı, çoğu kişi tarafından güvenli bir seçenek olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bu ayarın her çamaşır için doğru olmadığını ve bazı durumlarda hem yetersiz temizlik hem de gereksiz enerji tüketimine yol açtığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çamaşır makinelerinde en sık tercih edilen programlardan biri olan 40 derece yıkama modu, ilk bakışta pratik ve güvenli bir “orta yol” gibi görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süre farkı düşündüğünüzden az!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın