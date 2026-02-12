onedio
Psikologlara Göre İlk Buluşmadan Sonra Mesaj Atmak İçin En Doğru Zaman Açıklandı

Psikologlara Göre İlk Buluşmadan Sonra Mesaj Atmak İçin En Doğru Zaman Açıklandı

Metehan Bozkurt
12.02.2026 - 15:11

İlk buluşmadan sonra atılacak mesajın zamanlaması, yeni başlayan bir tanışıklığın seyrini doğrudan etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bu küçük gibi görünen detay, karşı tarafta bırakılan izlenimden ilişkiye dair beklentilere kadar pek çok unsuru şekillendiriyor. Psikologların yürüttüğü son araştırmalar ise uzun süredir tartışılan “ne zaman mesaj atmalı?” sorusuna daha net ve dengeli bir yanıt sunuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/772617/...
Flört dünyasında ilk buluşmadan sonra atılacak mesajın zamanlaması, sanıldığından çok daha belirleyici bir rol oynuyor.

Uzun süredir kulaktan kulağa dolaşan “üç gün kuralı” gibi söylemlerin aksine, yeni bir araştırma bu stratejinin çoğu zaman ters teptiğini ortaya koyuyor.

Almanya’daki Lüneburg Leuphana Üniversitesi’nden psikologlar, ilk buluşma sonrası iletişim zamanlamasının algılar üzerindeki etkisini incelemek için 500’ü aşkın katılımcıyla bir deney gerçekleştirdi. Hakemli Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlanan çalışmada katılımcılardan, bir İtalyan restoranında keyifli bir ilk buluşma yaşadıklarını hayal etmeleri istendi. Ardından karşı tarafın buluşma sonrası üç farklı zamanda mesaj attığı senaryolar sunuldu. Hemen, ertesi sabah ya da iki gün sonra.

Katılımcılar bu senaryolara göre, söz konusu kişiyle ilişki kurma isteklerini, aralarındaki uyumu ve yeniden görüşme heveslerini 1’den 9’a kadar puanladı.

Sonuçlar oldukça netti. En olumlu geri dönüşler, ertesi sabah atılan mesajlarda görüldü. Bu senaryoda ilişkiyi sürdürme isteği ortalama 6,15 puan alırken, hemen mesaj atılması 5,80’de kaldı. İki gün beklenmesi ise 5,50 ile en düşük etkiyi yarattı. Uyum hissi ve tekrar görüşme isteği de benzer bir tablo çizdi.

Araştırma, cinsiyetler arasında da bazı farklara işaret ediyor. Kadınların mesajın zamanlamasına daha duyarlı olduğu görülürken, erkekler genel olarak daha az etkileniyor. Ancak her iki grupta da en olumlu sonuç yine ertesi gün atılan mesajda ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre mesajı çok erken atmak, karşı tarafta “fazla istekli” ya da baskıcı bir izlenim yaratabiliyor. Bu durum, “Herkese böyle davranıyorsa ben özel değilim” düşüncesini tetikleyebiliyor. Öte yandan birkaç gün sessiz kalmak da ilgisizlik ya da güvensizlik algısına yol açabiliyor. İlginin zamanında karşılık bulmaması, çekiciliğin hızla azalmasına neden olabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
