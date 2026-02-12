Psikologlara Göre İlk Buluşmadan Sonra Mesaj Atmak İçin En Doğru Zaman Açıklandı

Sonuçlar oldukça netti. En olumlu geri dönüşler, ertesi sabah atılan mesajlarda görüldü. Bu senaryoda ilişkiyi sürdürme isteği ortalama 6,15 puan alırken, hemen mesaj atılması 5,80’de kaldı. İki gün beklenmesi ise 5,50 ile en düşük etkiyi yarattı. Uyum hissi ve tekrar görüşme isteği de benzer bir tablo çizdi.

Araştırma, cinsiyetler arasında da bazı farklara işaret ediyor. Kadınların mesajın zamanlamasına daha duyarlı olduğu görülürken, erkekler genel olarak daha az etkileniyor. Ancak her iki grupta da en olumlu sonuç yine ertesi gün atılan mesajda ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre mesajı çok erken atmak, karşı tarafta “fazla istekli” ya da baskıcı bir izlenim yaratabiliyor. Bu durum, “Herkese böyle davranıyorsa ben özel değilim” düşüncesini tetikleyebiliyor. Öte yandan birkaç gün sessiz kalmak da ilgisizlik ya da güvensizlik algısına yol açabiliyor. İlginin zamanında karşılık bulmaması, çekiciliğin hızla azalmasına neden olabiliyor.