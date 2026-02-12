6,5 Metrekarelik Evde Yaşayan Öğrenci Gündem Oldu: Tuvalet İçin Bile Yer Değiştirmek Zorunda
Küresel konut krizinin etkileri sürerken Güney Kore’de 6,5 metrekarelik bir evde yaşayan bir öğrencinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Genç kadın, günlük ihtiyaçlar için alanı sürekli yeniden düzenlemek zorunda kaldığını anlattı.
Almanya’nın Frankfurt kentinden Güney Kore’ye taşınan 27 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Lydia Rouka, sadece 6,5 metrekarelik bir dairede yaşadığını anlatarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Aylık kirası ise yalnızca 260 sterlin (yaklaşık 15 bin 500 TL).
