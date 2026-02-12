onedio
6,5 Metrekarelik Evde Yaşayan Öğrenci Gündem Oldu: Tuvalet İçin Bile Yer Değiştirmek Zorunda

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 14:26

Küresel konut krizinin etkileri sürerken Güney Kore’de 6,5 metrekarelik bir evde yaşayan bir öğrencinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Genç kadın, günlük ihtiyaçlar için alanı sürekli yeniden düzenlemek zorunda kaldığını anlattı.

İşte detaylar...

Almanya’nın Frankfurt kentinden Güney Kore’ye taşınan 27 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Lydia Rouka, sadece 6,5 metrekarelik bir dairede yaşadığını anlatarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seul’de bulunan bu mikro yaşam alanı, yerel adıyla goshiwon olarak biliniyor. Tek kişilik yatak, küçük bir masa, mini buzdolabı ve lavabo ile birleşik bir duş-tuvaletten oluşan dairede, günlük hayat adeta bir “yeniden düzenleme” egzersizi. Lydia, tuvaleti kullanabilmek ya da duş almak için önce odadaki eşyaları tek tek kaldırmak zorunda kaldığını söylüyor.

Aylık kirası ise yalnızca 260 sterlin (yaklaşık 15 bin 500 TL).

Mutfak yok, çamaşır alanı ortak, depolama alanı neredeyse sıfır. Kıyafetler yataktan sarkıyor, yerde hareket edecek alan yok denecek kadar az.

Sosyal medyada paylaştığı videoda Lydia, banyoyu “cam kutu” olarak tanımlıyor. Duş almadan önce tuvalet kağıdı, havlular ve kıyafetler dahil ıslanmaması gereken her şeyi dışarı çıkardığını, iş bitince tekrar içeri taşıdığını anlatıyor. Kendi ifadesiyle bu düzen her duşta tekrar eden küçük bir ritüel.

Tüm bu sınırlara rağmen Lydia, bu yaşam tarzından şikayetçi değil. Minimalist yaşamı sevdiğini, yalnız yaşamayı ve düşük kira sayesinde şehirde kalabilmeyi büyük bir avantaj olarak gördüğünü söylüyor. Hatta bazı takipçileri için bu durum ev arkadaşıyla yaşamaktan daha cazip.

