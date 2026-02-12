6,5 Metrekarelik Evde Yaşayan Öğrenci Gündem Oldu: Tuvalet İçin Bile Yer Değiştirmek Zorunda

Mutfak yok, çamaşır alanı ortak, depolama alanı neredeyse sıfır. Kıyafetler yataktan sarkıyor, yerde hareket edecek alan yok denecek kadar az.

Sosyal medyada paylaştığı videoda Lydia, banyoyu “cam kutu” olarak tanımlıyor. Duş almadan önce tuvalet kağıdı, havlular ve kıyafetler dahil ıslanmaması gereken her şeyi dışarı çıkardığını, iş bitince tekrar içeri taşıdığını anlatıyor. Kendi ifadesiyle bu düzen her duşta tekrar eden küçük bir ritüel.

Tüm bu sınırlara rağmen Lydia, bu yaşam tarzından şikayetçi değil. Minimalist yaşamı sevdiğini, yalnız yaşamayı ve düşük kira sayesinde şehirde kalabilmeyi büyük bir avantaj olarak gördüğünü söylüyor. Hatta bazı takipçileri için bu durum ev arkadaşıyla yaşamaktan daha cazip.