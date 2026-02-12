Bilim İnsanları Hesapladı: Dünya’nın Çekirdeğinde 45 Okyanusa Eşdeğer Hidrojen Olabilir
Bilim insanları, Dünya’nın metal çekirdeğinde gezegenin yüzeyindeki okyanusların katları büyüklüğünde hidrojene karşılık gelen bir rezerv bulunabileceğini ortaya koydu. Yeni hesaplamalar, suyun önemli bir bölümünün Dünya’ya sonradan taşınmak yerine gezegenin oluşum sürecinde içsel olarak depolanmış olabileceğini gösteriyor.
Yeni bir çalışma, Dünya’daki suyun kökenine ilişkin yaygın kabulleri yeniden değerlendirmeye açtı.
Hesaplamalara göre hidrojen, çekirdeğin toplam kütlesinin yaklaşık yüzde 0,07 ile yüzde 0,36’sını oluşturuyor.
Çekirdekteki hidrojen miktarını doğrudan ölçmek mümkün olmadığından, çalışma deneysel simülasyonlara dayandırıldı.
