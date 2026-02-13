Montu Makineye Atmadan Ter Kokusundan Kurtulmanın Yolu: Evde Kolayca Yapılabiliyor!

Şişme ya da özel dolgulu montları her koku oluştuğunda yıkamak ise hem kumaşa hem de dolgu yapısına zarar verebilir. Uzmanlara göre, doğru uygulandığında montu ıslatmadan ve formunu bozmadan kokudan arındırmak mümkün.

Ter Kokusu Neden Montlarda Kalıcı Olur?

Terin kendisi değil, terle birlikte kumaşa yerleşen bakteri kalıntıları kötü kokuya neden olur. Koltuk altı, yaka ve sırt bölgesi en çok temas eden alanlar olduğu için koku genellikle bu noktalarda yoğunlaşır. Kalın kumaşlar ve hava geçirmeyen dolgular, nemin içeride kalmasına yol açarak kokunun kalıcı hale gelmesine neden olur.

Bu süreçte yapılan en yaygın hata, montu hiç havalandırmadan dolaba kaldırmak ya da üzerine parfüm sıkmaktır. Parfüm yalnızca kokuyu geçici olarak bastırır, kaynağını ortadan kaldırmaz.