Montu Makineye Atmadan Ter Kokusundan Kurtulmanın Yolu: Evde Kolayca Yapılabiliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 11:47

Kış aylarında sık kullanılan montlarda zamanla oluşan ter kokusu, her seferinde yıkama gerektirmeden de giderilebiliyor. Uzmanlara göre doğru yöntemle uygulanan basit işlemler, montun formunu ve dolgu yapısını koruyarak ferahlık sağlıyor. Üstelik bu yöntemler, evde kolayca ve kısa sürede uygulanabiliyor.

Kaynak: https://thehousemag.com/how-to-remove...
Kış aylarında sık kullanılan montlar, özellikle kapalı ve sıcak ortamlarda giyildiğinde zamanla ter kokusunu içine hapsedebilir.

Şişme ya da özel dolgulu montları her koku oluştuğunda yıkamak ise hem kumaşa hem de dolgu yapısına zarar verebilir. Uzmanlara göre, doğru uygulandığında montu ıslatmadan ve formunu bozmadan kokudan arındırmak mümkün.

Ter Kokusu Neden Montlarda Kalıcı Olur?

Terin kendisi değil, terle birlikte kumaşa yerleşen bakteri kalıntıları kötü kokuya neden olur. Koltuk altı, yaka ve sırt bölgesi en çok temas eden alanlar olduğu için koku genellikle bu noktalarda yoğunlaşır. Kalın kumaşlar ve hava geçirmeyen dolgular, nemin içeride kalmasına yol açarak kokunun kalıcı hale gelmesine neden olur.

Bu süreçte yapılan en yaygın hata, montu hiç havalandırmadan dolaba kaldırmak ya da üzerine parfüm sıkmaktır. Parfüm yalnızca kokuyu geçici olarak bastırır, kaynağını ortadan kaldırmaz.

Yıkamadan Koku Gideren Etkili Yöntem

Tekstil bakım uzmanlarının en sık önerdiği yöntemlerden biri karbonat uygulamasıdır. Karbonat, kokuya neden olan asidik kalıntıları nötralize ederek kumaşın ferahlamasına yardımcı olur.

Uygulama adımları şöyle:

  • Mont düz ve kuru bir zemine serilir.

  • Koku yoğun olan bölgelere ince bir tabaka karbonat serpilir.

  • Bu şekilde en az 6 saat, tercihen gece boyunca bekletilir.

  • Süre sonunda mont silkelenir veya düşük ayarda elektrikli süpürgeyle karbonat kalıntıları alınır.

Bu yöntem kumaşı ıslatmadığı için özellikle şişme ve sentetik montlarda güvenle uygulanabilir.

Havalandırma ve Soğuk Havanın Rolü

Karbonat uygulamasından sonra montun iyi havalandırılması etkiyi artırır. Serin ve kuru havada birkaç saat asılı bırakmak, kumaşın içindeki nemin dağılmasını sağlar. Kış aylarında balkonda, doğrudan güneş almayan bir ortam bu iş için yeterlidir.

İhtiyaç halinde, montla doğrudan temas etmeyecek şekilde düşük seviyede buhar verilmesi de liflerin açılmasına yardımcı olabilir. Ancak yüksek ısıdan kaçınılmalı, mont kesinlikle ıslatılmamalıdır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
