onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojik Araştırmalar Ortaya Koydu: Yardım Etme Davranışı En Çok Bu Durumda Ortaya Çıkıyor

Psikolojik Araştırmalar Ortaya Koydu: Yardım Etme Davranışı En Çok Bu Durumda Ortaya Çıkıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 14:36

İnsanların ne zaman ve hangi koşullarda başkalarına yardım etmeye daha yatkın olduğu uzun süredir tartışılıyor. Yeni bir araştırma, yardımseverliğin kişisel tercihlerden çok içinde bulunulan şartlarla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, yokluk hissinin yardım etme isteğini artırabildiğine işaret ediyor.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/772611/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsanların ne zaman ve hangi şartlarda başkalarına yardım etmeye daha yatkın olduğu uzun süredir tartışma konusu.

İnsanların ne zaman ve hangi şartlarda başkalarına yardım etmeye daha yatkın olduğu uzun süredir tartışma konusu.

Yeni bir deney ise bu soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Yokluk hissi arttıkça yardım etme isteği de artıyor.

Sosyal psikoloji alanında yürütülen pek çok çalışma, yardımsever davranışları etkileyen faktörlere işaret ediyor. Ortamda başka kişilerin bulunması, durumun aciliyeti ya da yardımın kişiye maliyeti bu unsurlar arasında yer alıyor. Ancak ekonomik koşulların bu davranış üzerindeki etkisi konusunda net bir görüş birliği bulunmuyordu.

Bu belirsizliği gidermek isteyen araştırmacılar, gerçek hayata daha yakın bir deney tasarladı.

Bu belirsizliği gidermek isteyen araştırmacılar, gerçek hayata daha yakın bir deney tasarladı.

Çalışmaya katılan 500 kişiye bir film izletilirken, kendilerine ya da hiç tanımadıkları birine fayda sağlayabilecek seçenekler sunuldu. Katılımcılara deney sırasında bazen “zengin”, bazen de “yoksul” bir ortamda bulundukları söylendi.

Sunulan seçenekler ya kazanma ihtimali yüksek büyük ödüller ya da ihtimali düşük küçük ödüllerden oluşuyordu. Ancak bir şart vardı. Bu ödüller için fiziksel çaba göstermek gerekiyordu. Katılımcılar, filmi durdurup belirli görevleri yerine getirmek zorundaydı. Araştırmacılar bu detayı özellikle ekledi, çünkü gerçek hayatta yardım etmek çoğu zaman zaman ve enerji harcamayı gerektiriyor.

Katılımcılar, yoksul ortamdayken harekete geçmeye çok daha istekli davrandı.

Katılımcılar, yoksul ortamdayken harekete geçmeye çok daha istekli davrandı.

Bu etki, yapılan seçim başkasına fayda sağladığında daha da belirginleşti. Yani insanlar, kendi kazançları söz konusu olmasa bile, yokluk hissi altında başkaları için daha fazla çaba göstermeye hazırdı.

Deney sonrası yapılan anketler de önemli bir detayı ortaya koydu. Katılımcıların çoğu izledikleri filmi daha önce görmemişti ve filmi beğenmişti. Bu da yardım etmeyi seçtiklerinde, aslında vazgeçtikleri şeyin onlar için değerli olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bulguların yardımseverlik davranışlarında çevresel koşulların sanılandan çok daha etkili olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Çalışma ekibi, ilerleyen süreçte başkalarına yardım etmekte zorlanan farklı gruplar üzerinde de benzer deneyler yapmayı planlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın