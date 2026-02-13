Psikolojik Araştırmalar Ortaya Koydu: Yardım Etme Davranışı En Çok Bu Durumda Ortaya Çıkıyor

Çalışmaya katılan 500 kişiye bir film izletilirken, kendilerine ya da hiç tanımadıkları birine fayda sağlayabilecek seçenekler sunuldu. Katılımcılara deney sırasında bazen “zengin”, bazen de “yoksul” bir ortamda bulundukları söylendi.

Sunulan seçenekler ya kazanma ihtimali yüksek büyük ödüller ya da ihtimali düşük küçük ödüllerden oluşuyordu. Ancak bir şart vardı. Bu ödüller için fiziksel çaba göstermek gerekiyordu. Katılımcılar, filmi durdurup belirli görevleri yerine getirmek zorundaydı. Araştırmacılar bu detayı özellikle ekledi, çünkü gerçek hayatta yardım etmek çoğu zaman zaman ve enerji harcamayı gerektiriyor.