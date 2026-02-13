Psikolojik Araştırmalar Ortaya Koydu: Yardım Etme Davranışı En Çok Bu Durumda Ortaya Çıkıyor
İnsanların ne zaman ve hangi koşullarda başkalarına yardım etmeye daha yatkın olduğu uzun süredir tartışılıyor. Yeni bir araştırma, yardımseverliğin kişisel tercihlerden çok içinde bulunulan şartlarla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, yokluk hissinin yardım etme isteğini artırabildiğine işaret ediyor.
İnsanların ne zaman ve hangi şartlarda başkalarına yardım etmeye daha yatkın olduğu uzun süredir tartışma konusu.
Bu belirsizliği gidermek isteyen araştırmacılar, gerçek hayata daha yakın bir deney tasarladı.
Katılımcılar, yoksul ortamdayken harekete geçmeye çok daha istekli davrandı.
