Sevgililer Günü Araştırması: Hediye Alma Eğilimi Erkeklerde Daha Yüksek!

Sevgililer Günü Araştırması: Hediye Alma Eğilimi Erkeklerde Daha Yüksek!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 14:08

Sevgililer Günü yaklaşırken, tüketicilerin hediye alışverişine yönelik tutum ve tercihlerini ortaya koyan yeni bir araştırma dikkat çekiyor. Hopi ve Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, özel günlerde alışveriş davranışlarının cinsiyet, yaş ve motivasyonlara göre nasıl farklılaştığını veriye dayalı bulgularla ortaya koyuyor. Araştırma, hediye seçiminde duygusal motivasyonların yanı sıra fiyat kampanya ve deneyim odaklı tercihlerin de giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

Sevgililer Günü yaklaşırken, hediye alışverişine dair tüketici davranışlarını ortaya koyan yeni bir araştırma dikkat çekti.

Sevgililer Günü yaklaşırken, hediye alışverişine dair tüketici davranışlarını ortaya koyan yeni bir araştırma dikkat çekti.

Türkiye’nin veriye dayalı müşteri teknolojileri şirketi Hopi ile araştırma sektörünün önde gelen kuruluşlarından Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, özel günlerde alışveriş motivasyonlarının nasıl değiştiğini net verilerle ortaya koydu.

Hopi’nin uygulama içi anket altyapısı üzerinden, 1.087 kişinin katılımıyla yapılan araştırma; Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde tüketicilerin yalnızca ne aldığını değil, neden aldığını da görünür kılıyor. Bulgular, markalar açısından güncel ve davranış temelli içgörüler sunmasıyla öne çıkıyor.

Erkekler Daha Hevesli, Kadınlar Daha Seçici

Erkekler Daha Hevesli, Kadınlar Daha Seçici

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 48’i Sevgililer Günü için hediye almayı planlıyor. Ancak bu oran erkeklerde belirgin biçimde daha yüksek. Erkeklerin yüzde 57’si hediye alışverişine “evet” derken, kadınlarda bu oran daha temkinli bir çizgide ilerliyor.

Kadınların Sevgililer Günü’ne yaklaşımı ise daha geniş bir çerçeveye yayılıyor. Araştırma, kadınların yalnızca partnerlerini değil, kendilerini de mutlu etmeyi önceliklendirdiğini gösteriyor. Özellikle “kendine hediye” kategorisi, kadın tüketiciler arasında dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor.

Hediyeler Öne Çıkıyor

Hediye kategorilerinde ilk sırayı yüzde 64 ile giyim ve aksesuar alırken, kozmetik ve bakım ürünleri yüzde 24 ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak konu kendine hediye almaya geldiğinde tablo değişiyor.

Bu alanda kozmetik ve bakım ürünleri yüzde 44’e yükselirken, spa ve masaj gibi deneyim odaklı tercihler yüzde 26’ya çıkıyor. Dahası, kendine hediye almayı planlayanların yüzde 19’u bu dönemi kısa bir tatille değerlendirmeyi hedefliyor. Veriler, tüketicinin maddi hediyelerden çok “iyi hissettiren deneyimlere” yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, özel günlerde her 10 kişiden 8'i hediye seçiminde temel motivasyonunu "karşı tarafı mutlu etmek" olarak tanımlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, özel günlerde her 10 kişiden 8’i hediye seçiminde temel motivasyonunu “karşı tarafı mutlu etmek” olarak tanımlıyor.

Ancak duygusal motivasyon, alışverişin son aşamasında yerini daha rasyonel kriterlere bırakıyor.

Katılımcıların yüzde 42’si kampanya ve uygun fiyat sunan mağazaları tercih ettiğini belirtirken, kadınlarda bütçe hassasiyetinin daha belirgin olduğu görülüyor. Özellikle 56 yaş ve üzeri kullanıcı grubunda fiyat odaklı yaklaşım yüzde 51’e kadar yükseliyor.

Kadınlar Planlı, Erkekler Fırsat Kolluyor

Araştırma, alışveriş stratejilerinde cinsiyet bazlı belirgin farklara da işaret ediyor. Kadınların yüzde 38’i hediye alışverişini haftalar öncesinden planlayarak tamamlarken, erkeklerde kampanya bekleme ve son ana bırakma eğilimi daha yaygın.

Erkeklerin yüzde 28’i indirim dönemlerini takip etmeyi tercih ederken, yüzde 17’si alışverişi son günlere bırakıyor. Kadınların yüzde 59’u ne alacağını önceden belirleyerek hızlı karar verirken, erkeklerin yüzde 29’u daha fazla araştırma ve karşılaştırma yapmayı tercih ediyor. Bu tablo, kadınların daha planlı ve net, erkeklerin ise daha fiyat ve fırsat odaklı ilerlediğini gösteriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
