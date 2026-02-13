Sevgililer Günü Araştırması: Hediye Alma Eğilimi Erkeklerde Daha Yüksek!
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/turkiye/sev...
Sevgililer Günü yaklaşırken, tüketicilerin hediye alışverişine yönelik tutum ve tercihlerini ortaya koyan yeni bir araştırma dikkat çekiyor. Hopi ve Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, özel günlerde alışveriş davranışlarının cinsiyet, yaş ve motivasyonlara göre nasıl farklılaştığını veriye dayalı bulgularla ortaya koyuyor. Araştırma, hediye seçiminde duygusal motivasyonların yanı sıra fiyat kampanya ve deneyim odaklı tercihlerin de giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevgililer Günü yaklaşırken, hediye alışverişine dair tüketici davranışlarını ortaya koyan yeni bir araştırma dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkekler Daha Hevesli, Kadınlar Daha Seçici
Araştırma sonuçlarına göre, özel günlerde her 10 kişiden 8’i hediye seçiminde temel motivasyonunu “karşı tarafı mutlu etmek” olarak tanımlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın