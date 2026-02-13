Sevgililer Günü Araştırması: Hediye Alma Eğilimi Erkeklerde Daha Yüksek!

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 48’i Sevgililer Günü için hediye almayı planlıyor. Ancak bu oran erkeklerde belirgin biçimde daha yüksek. Erkeklerin yüzde 57’si hediye alışverişine “evet” derken, kadınlarda bu oran daha temkinli bir çizgide ilerliyor.

Kadınların Sevgililer Günü’ne yaklaşımı ise daha geniş bir çerçeveye yayılıyor. Araştırma, kadınların yalnızca partnerlerini değil, kendilerini de mutlu etmeyi önceliklendirdiğini gösteriyor. Özellikle “kendine hediye” kategorisi, kadın tüketiciler arasında dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor.

Hediyeler Öne Çıkıyor

Hediye kategorilerinde ilk sırayı yüzde 64 ile giyim ve aksesuar alırken, kozmetik ve bakım ürünleri yüzde 24 ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak konu kendine hediye almaya geldiğinde tablo değişiyor.

Bu alanda kozmetik ve bakım ürünleri yüzde 44’e yükselirken, spa ve masaj gibi deneyim odaklı tercihler yüzde 26’ya çıkıyor. Dahası, kendine hediye almayı planlayanların yüzde 19’u bu dönemi kısa bir tatille değerlendirmeyi hedefliyor. Veriler, tüketicinin maddi hediyelerden çok “iyi hissettiren deneyimlere” yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor.