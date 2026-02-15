onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaşlanmanın İki Kritik Durağı Belirlendi: Bu Yaşlarda Zirve Yapıyoruz!

Yaşlanmanın İki Kritik Durağı Belirlendi: Bu Yaşlarda Zirve Yapıyoruz!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 09:27

Yaşlanmanın sanıldığı gibi her yıl aynı hızda ilerleyen tekdüze bir süreç olmadığı ortaya kondu. Bilim insanlarının yürüttüğü yeni araştırmalar, insan vücudunda belirli yaş aralıklarında belirgin biyolojik kırılmalar yaşandığını ve yaşlanma belirtilerinin bu dönemlerde hız kazandığını gösteriyor. Elde edilen bulgular, yaşa bağlı değişimlerin özellikle iki kritik eşikte yoğunlaştığına işaret ederek, sağlıklı yaşlanma yaklaşımlarının yeniden değerlendirilmesini gündeme taşıyor.

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsan bedeninin yaşlanma süreci sanıldığı kadar doğrusal ilerlemiyor.

İnsan bedeninin yaşlanma süreci sanıldığı kadar doğrusal ilerlemiyor.

Stanford Üniversitesi’nde yürütülen kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın her yıl aynı hızda devam eden yumuşak bir süreçten ziyade, belirli yaşlarda keskin biyolojik kırılmalarla hızlandığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında 25 ila 75 yaşları arasındaki 108 gönüllüden alınan binlerce biyolojik örnek RNA, proteinler ve mikrobiyomlar üzerinden detaylı biçimde incelendi.

Araştırma kapsamında 25 ila 75 yaşları arasındaki 108 gönüllüden alınan binlerce biyolojik örnek RNA, proteinler ve mikrobiyomlar üzerinden detaylı biçimde incelendi.

Elde edilen veriler, vücuttaki moleküllerin büyük bölümünün bu iki yaş döneminde belirgin ve ani değişimler yaşadığını gösterdi. İncelenen moleküllerin yaklaşık yüzde 81’i, 44 ya da 60 yaş civarında kayda değer bir dönüşüm geçiriyor.

44 yaş, özellikle metabolik sistemler açısından dikkat çekici bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu dönemde alkol, kafein ve yağ metabolizmasıyla ilişkili moleküllerde ciddi değişimler görülüyor. Aynı zamanda kalp-damar hastalıkları riski artmaya başlarken, kas ve cilt yapısındaki bozulmalar da bu yaşlarda belirginleşiyor.

60 yaş ise daha çok bağışıklık sistemi ve organ fonksiyonlarıyla ilişkilendiriliyor. Bağışıklık yanıtlarının yeniden düzenlenmesi, böbrek fonksiyonlarında gerileme ve karbonhidrat metabolizmasındaki değişimler bu dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Kalp-damar sağlığı ile kas ve cilt dokusundaki yaşlanma belirtileri de bu aşamada etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, 44 yaş civarında gözlenen biyolojik sıçramanın yalnızca kadınlara özgü olmaması. Başlangıçta menopozla ilişkilendirilen bu değişimin, erkeklerde de aynı yaş aralığında ve benzer biçimde gerçekleştiği saptandı. Bu durum, yaşlanmadaki bu hızlanmanın hormonal değil, daha temel biyolojik mekanizmalara dayandığını gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın