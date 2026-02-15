onedio
İngiltere'ye Yerleşme Hayaliyle Gitmiş: Türk Garson ile İngiliz Kadının İlişkisi Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 11:43

Discovery+’ta yayınlanan 90 Day Fiancé UK, bu sezon da dikkat çeken ilişkilerle konuşuluyor. Programda öne çıkan hikâyelerden biri, Marmaris’te çalışan Türk garson Ali ile İngiltere’nin Newcastle kentinden Sam’in ilişkisi oldu. Tatil sırasında tanışan ikilinin kısa sürede nişanlanması izleyicinin ilgisini çekerken Ali’nin İngiltere’de çalışma ve para kazanma isteği ilişkinin samimiyetine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte o video:

Sam ve Ali çiftinin ilişkisi bir kez daha gündem oldu.

Discovery+’ta yayınlanan 90 Day Fiancé UK programıyla tanınan çift zaman zaman adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda Sam, Türkiye tatili sırasında tanıştığı Ali ile kısa sürede yakınlaşsa da ilişkilerinin ilk anları planlandığı gibi ilerlemedi. Ali’nin çalıştığı barda yaptığı gösterişli tanışma Sam için beklenmedik ve rahatsız edici bir başlangıç oldu. Sam bu anları “utangaçlık verici” olarak tanımlarken, tatile aşk aramak için gitmediğini özellikle vurguluyor. Buna rağmen ikili arasında kısa sürede güçlü bir bağ oluşmuş.

İlişkinin ilerleyen sürecinde Sam, Ali’nin Marmaris’te “çapkın” olarak anıldığını öğreniyor.

Ancak bu bilgi, ilk etapta ilişkisini sorgulamasına neden olmuyor. Sam, o dönemi “tozpembe gözlüklerle bakmak” olarak tanımlıyor. Yakın çevresinden ve ailesinden gelen uyarılara rağmen ilişkisini sürdürme kararı alıyor.

Programda öne çıkan başlıklardan biri de Ali’nin ilişki içindeki tutumu oluyor. Sam, nişanlısının ilgi, sevgi ve fiziksel yakınlığa büyük önem verdiğini “bebek gibi sevilmeyi” seven bir yapısı olduğunu söylüyor. Ali ise Sam’i detaylara verdiği önem ve şefkati nedeniyle sevdiğini dile getiriyor. Sam, ilişkide söz sahibi olduğunu ve Ali’nin kendisini dinlediğini özellikle belirtiyor.

Şimdilik çiftin genel ilişkisi şöyle dursun, başka bir videosu gündem oldu. Sam, bir süre Ali’den haber alamadı, internet kafede bulduktan sonra tadı epey kaçtı.

Ali’nin durumu sakin ve geçiştirici bir tavırla açıklaması, Sam’in ise net biçimde huzursuz görünmesi, ilişkilerindeki farklı dinamiği gösterdi. O anlar güldürdü.

