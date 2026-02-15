İngiltere'ye Yerleşme Hayaliyle Gitmiş: Türk Garson ile İngiliz Kadının İlişkisi Gündem Oldu
Discovery+’ta yayınlanan 90 Day Fiancé UK, bu sezon da dikkat çeken ilişkilerle konuşuluyor. Programda öne çıkan hikâyelerden biri, Marmaris’te çalışan Türk garson Ali ile İngiltere’nin Newcastle kentinden Sam’in ilişkisi oldu. Tatil sırasında tanışan ikilinin kısa sürede nişanlanması izleyicinin ilgisini çekerken Ali’nin İngiltere’de çalışma ve para kazanma isteği ilişkinin samimiyetine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sam ve Ali çiftinin ilişkisi bir kez daha gündem oldu.
İlişkinin ilerleyen sürecinde Sam, Ali’nin Marmaris’te “çapkın” olarak anıldığını öğreniyor.
Şimdilik çiftin genel ilişkisi şöyle dursun, başka bir videosu gündem oldu. Sam, bir süre Ali’den haber alamadı, internet kafede bulduktan sonra tadı epey kaçtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın