İngiltere'ye Yerleşme Hayaliyle Gitmiş: Türk Garson ile İngiliz Kadının İlişkisi Gündem Oldu

Ancak bu bilgi, ilk etapta ilişkisini sorgulamasına neden olmuyor. Sam, o dönemi “tozpembe gözlüklerle bakmak” olarak tanımlıyor. Yakın çevresinden ve ailesinden gelen uyarılara rağmen ilişkisini sürdürme kararı alıyor.

Programda öne çıkan başlıklardan biri de Ali’nin ilişki içindeki tutumu oluyor. Sam, nişanlısının ilgi, sevgi ve fiziksel yakınlığa büyük önem verdiğini “bebek gibi sevilmeyi” seven bir yapısı olduğunu söylüyor. Ali ise Sam’i detaylara verdiği önem ve şefkati nedeniyle sevdiğini dile getiriyor. Sam, ilişkide söz sahibi olduğunu ve Ali’nin kendisini dinlediğini özellikle belirtiyor.