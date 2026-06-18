Yüzüne Yeni İşlemler Yaptıran Angelina Jolie'nin Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Uzun süredir büyük bir projeyle gündeme gelmeyen Jolie'nin dönüşü zaten başlı başına heyecan yaratırken, galadan servis edilen kareler sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Couture, hayatı yolunda giderken meme kanseri teşhisi alan başarılı bir yönetmenin hem fiziksel hem de psikolojik mücadelesini konu alıyor. Film, yalnızca bir hastalık hikayesi anlatmıyor; kadın kimliği, kariyer baskısı, beden algısı ve yeniden ayağa kalkma sürecine de odaklanıyor. Bu nedenle birçok kişi filmin konusunun Jolie'nin yıllar önce yaşadığı sağlık süreciyle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını düşünüyor. Bilindiği gibi ünlü oyuncu, genetik risk nedeniyle yıllar önce önleyici çift mastektomi ameliyatı geçirmiş ve bu kararıyla dünya çapında ses getirmişti.

Ancak galanın ardından konuşulan şey ne filmin konusu ne de Jolie'nin performansı oldu. Bu kez tüm gözler yine yüzündeydi.

Çünkü nisan ayında daha geniş, daha kare ve daha hacimli görünen yüz hatlarıyla gündeme gelen Angelina Jolie, bu kez bambaşka bir görünümle karşımıza çıktı. İlk bakışta daha dinlenmiş, daha pürüzsüz ve daha berrak görünen yüzü dikkat çekerken, birçok kişi oyuncunun yeniden birtakım estetik dokunuşlar yaptırdığını düşünmeye başladı. Özellikle yanak bölgesindeki hacmin daha dengeli dağılması, yüz ovalinin belirginleşmesi, çene hattının toparlanmış görünmesi ve göz çevresindeki daha yumuşak ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birkaç ay önceki fotoğraflarla yan yana konulduğunda iki farklı Angelina Jolie görüyormuş hissine kapılanların sayısı hiç de az değildi.

Evet, Angelina Jolie nisan ayındaki görüntülerine kıyasla daha sağlıklı, daha enerjik ve daha bakımlı görünüyordu. Ancak bazı hayranları yıllarca onu dünyanın en güzel kadınlarından biri yapan o doğal keskinliğin ve karakteristik yüz hatlarının giderek silikleşmeye başladığını düşünüyor. Bir dönem yüzünü bu kadar ikonik yapan şey; belirgin kemik yapısı, çökük yanakları ve son derece çarpıcı yüz oranlarıydı. Şimdi ise daha dolgun, daha yumuşak ve daha oval bir görünüm dikkat çekiyor. New York prömiyerinde karşımıza çıkan Angelina Jolie hala büyüleyici görünüyordu. Ancak sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa birçok kişi, yıllar boyunca 'eşsiz' olarak gördüğü o Angelina Jolie ışıltısının artık eskisi kadar hissedilmediğini düşünüyor.

Buna rağmen bir gerçek değişmiyor: Angelina Jolie, yalnızca attığı her adımla değil, yüzündeki en küçük değişimle bile dünyanın konuştuğu isimlerden biri olmaya devam ediyor.