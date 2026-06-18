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Yüzüne Yeni İşlemler Yaptıran Angelina Jolie'nin Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Yüzüne Yeni İşlemler Yaptıran Angelina Jolie'nin Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2026 - 17:52
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Hollywood'un güzellik ikonlarından Angelina Jolie, yeni filmi Couture'un New York prömiyerinde görüntülendi. Son aylarda yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yeni kareleri sosyal medyada yeniden estetik tartışmalarını alevlendirdi. Birçok kişi Jolie'nin nisan ayındaki görüntülerine göre çok daha farklı göründüğünü savunurken, yüzüne yeni işlemler yaptırdığı iddiaları da peş peşe geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood tarihinde güzelliğiyle ikon haline gelmiş kadınlar sayılırken Angelina Jolie'nin adı neredeyse her listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Hollywood tarihinde güzelliğiyle ikon haline gelmiş kadınlar sayılırken Angelina Jolie'nin adı neredeyse her listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Hatta birçok kişi onu yalnızca başarılı bir oyuncu olarak değil, dünya çapında bir güzellik fenomeni olarak görüyor. 1990'lı yılların sonundan itibaren yükselişe geçen Jolie; Lara Croft, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Changeling ve Maleficent gibi yapımlarla kariyerinin zirvesine çıkarken, kendine has yüz hatlarıyla da milyonlarca insanın hayranlığını kazandı.

Dolgun dudakları, belirgin elmacık kemikleri, keskin çene hattı ve yeşil gözleri yıllarca estetik kliniklerinde örnek fotoğraf olarak gösterildi. Hatta bir dönem yalnızca dudaklarını aynen kendine benzetmek isteyen insanların sayısı bile başlı başına bir haber konusuydu. Angelina Jolie'nin güzelliğini farklı kılan şey ise hiçbir zaman yalnızca simetrik yüz hatları olmadı. Birçok kişinin 'katıksız güzel' olarak tanımladığı oyuncu, yıllar boyunca doğal görünen fakat son derece çarpıcı yüz yapısıyla dikkat çekti. Bu nedenle yaş aldıkça yüzünde yaşanan her değişim de çok konuşuldu.

Angelina Jolie'nin nisan ayında katıldığı etkinliklerden servis edilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Angelina Jolie'nin nisan ayında katıldığı etkinliklerden servis edilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle beyaz ceketli kombini ve iddialı kırmızı rujuyla verdiği pozlar kısa sürede dünya basınında yayılırken, hayranlarının dikkati doğrudan yüzüne çevrilmişti. Çünkü yıllardır Angelina Jolie denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri son derece keskin yüz hatlarıydı. Belirgin elmacık kemikleri, ince yüz yapısı ve sivrilen çene hattı onun imzası haline gelmişti. Ancak nisan ayında ortaya çıkan karelerde alıştığımız Angelina'dan biraz farklı bir görüntü vardı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği ilk detay, yüzünün her zamankinden daha geniş ve daha hacimli görünmesiydi. Özellikle çene hattındaki dolgunluk, alt yüz bölgesindeki geniş görünüm ve yanaklardaki hacim artışı birçok kişinin gözünden kaçmadı. Bir dönem son derece kemikli ve keskin görünen yüz yapısının yerini daha kare bir siluete bıraktığı yönünde yorumlar yapıldı. Fotoğraflar yayıldıkça 'Bu gerçekten Angelina mı?', 'Yüzü çok değişmiş', 'Çene hattı eskisi gibi görünmüyor' ve 'Elmacık kemikleri kaybolmuş gibi duruyor' yorumları peş peşe geldi. Hatta bazı kullanıcılar gençlik yıllarındaki fotoğraflarıyla yeni görüntülerini yan yana koyarak yıllar içindeki değişimi tartışmaya başladı.

Elbette Angelina Jolie cephesinden estetik ya da kozmetik işlemlere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada birçok kişi yüz dolgusu, yağ enjeksiyonu ya da yüz gençleştirme uygulamaları gibi ihtimalleri konuşmaya başladı. Kimileri bunun yalnızca kilo değişimi, ışık ve makyaj kaynaklı olduğunu savunurken, kimileri de yüzünün doğal hatlarının belirgin şekilde farklılaştığını öne sürdü. Kısacası nisan ayında yayılan o fotoğraflar, uzun zamandır devam eden 'Angelina Jolie'nin yüzünde ne değişti?' tartışmalarını yeniden alevlendirmişti. Ve öyle gözüküyor ki Jolie, bu tartışmaları bitirmek yerine daha da büyütmeye karar verdi.

Nisan ayında yayılan fotoğraflarıyla günlerce konuşulan Angelina Jolie, bu kez yeni filmi Couture'un New York prömiyerinde ortaya çıktı.

Nisan ayında yayılan fotoğraflarıyla günlerce konuşulan Angelina Jolie, bu kez yeni filmi Couture'un New York prömiyerinde ortaya çıktı.

Uzun süredir büyük bir projeyle gündeme gelmeyen Jolie'nin dönüşü zaten başlı başına heyecan yaratırken, galadan servis edilen kareler sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Couture, hayatı yolunda giderken meme kanseri teşhisi alan başarılı bir yönetmenin hem fiziksel hem de psikolojik mücadelesini konu alıyor. Film, yalnızca bir hastalık hikayesi anlatmıyor; kadın kimliği, kariyer baskısı, beden algısı ve yeniden ayağa kalkma sürecine de odaklanıyor. Bu nedenle birçok kişi filmin konusunun Jolie'nin yıllar önce yaşadığı sağlık süreciyle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını düşünüyor. Bilindiği gibi ünlü oyuncu, genetik risk nedeniyle yıllar önce önleyici çift mastektomi ameliyatı geçirmiş ve bu kararıyla dünya çapında ses getirmişti.

Ancak galanın ardından konuşulan şey ne filmin konusu ne de Jolie'nin performansı oldu. Bu kez tüm gözler yine yüzündeydi.

Çünkü nisan ayında daha geniş, daha kare ve daha hacimli görünen yüz hatlarıyla gündeme gelen Angelina Jolie, bu kez bambaşka bir görünümle karşımıza çıktı. İlk bakışta daha dinlenmiş, daha pürüzsüz ve daha berrak görünen yüzü dikkat çekerken, birçok kişi oyuncunun yeniden birtakım estetik dokunuşlar yaptırdığını düşünmeye başladı. Özellikle yanak bölgesindeki hacmin daha dengeli dağılması, yüz ovalinin belirginleşmesi, çene hattının toparlanmış görünmesi ve göz çevresindeki daha yumuşak ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birkaç ay önceki fotoğraflarla yan yana konulduğunda iki farklı Angelina Jolie görüyormuş hissine kapılanların sayısı hiç de az değildi.

Evet, Angelina Jolie nisan ayındaki görüntülerine kıyasla daha sağlıklı, daha enerjik ve daha bakımlı görünüyordu. Ancak bazı hayranları yıllarca onu dünyanın en güzel kadınlarından biri yapan o doğal keskinliğin ve karakteristik yüz hatlarının giderek silikleşmeye başladığını düşünüyor. Bir dönem yüzünü bu kadar ikonik yapan şey; belirgin kemik yapısı, çökük yanakları ve son derece çarpıcı yüz oranlarıydı. Şimdi ise daha dolgun, daha yumuşak ve daha oval bir görünüm dikkat çekiyor. New York prömiyerinde karşımıza çıkan Angelina Jolie hala büyüleyici görünüyordu. Ancak sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa birçok kişi, yıllar boyunca 'eşsiz' olarak gördüğü o Angelina Jolie ışıltısının artık eskisi kadar hissedilmediğini düşünüyor. 

Buna rağmen bir gerçek değişmiyor: Angelina Jolie, yalnızca attığı her adımla değil, yüzündeki en küçük değişimle bile dünyanın konuştuğu isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Buyurun, Angelina Jolie'ye canlı canlı yakından bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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