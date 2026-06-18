Yüzüne Yeni İşlemler Yaptıran Angelina Jolie'nin Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
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Hollywood'un güzellik ikonlarından Angelina Jolie, yeni filmi Couture'un New York prömiyerinde görüntülendi. Son aylarda yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yeni kareleri sosyal medyada yeniden estetik tartışmalarını alevlendirdi. Birçok kişi Jolie'nin nisan ayındaki görüntülerine göre çok daha farklı göründüğünü savunurken, yüzüne yeni işlemler yaptırdığı iddiaları da peş peşe geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hollywood tarihinde güzelliğiyle ikon haline gelmiş kadınlar sayılırken Angelina Jolie'nin adı neredeyse her listenin en üst sıralarında yer alıyor.
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Angelina Jolie'nin nisan ayında katıldığı etkinliklerden servis edilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Nisan ayında yayılan fotoğraflarıyla günlerce konuşulan Angelina Jolie, bu kez yeni filmi Couture'un New York prömiyerinde ortaya çıktı.
Buyurun, Angelina Jolie'ye canlı canlı yakından bakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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