Aldatıldığını Açıklayan Sahra Işık Bu Kez Mesajları Paylaştı: Kızılcık Şerbeti İddiasında Yeni Gelişme

“Bunlar yaşadığım olayların fragmanı. Eski eşimin şirketini ben dizilere kiralıyordum. Kızılcık Şerbeti dizisiyle anlaşmıştım ve 4-5 bölümün çekimleri şirkette yapılmıştı. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında çekimler devam etti. Ne olduysa da Ocak ayında başladı. Hayatımın en kötü ve unutamadığım doğum günü olan 17 Ocak’ta bana hakaret etti, psikolojik şiddet uyguladı ve bağırarak evi terk etti. Pamir o sırada 7 aylıktı. O gün ona “Senden boşanacağım” dedim. Bu sözü söylediğim günü hiç unutmayacağım.

Başlarda boşanmak istemedi ancak süreci sakin bir şekilde yönettim ve sonunda boşandık. Boşandıktan sonra duyduğum ve gördüğüm şeyler karşısında büyük şaşkınlık yaşadım. Birçok olayın anlamı o zaman yerine oturdu. Benim çalıştığım ve anlaştığım şirkette bulunan dizi oyuncusunun beni takipten çıkıp küçük bebeğimin hesabını bile engellediğini gördüm. Benim sayemde eski eşimle tanışıp ofise gelmeye başladığını ve sonrasında ilişki yaşadıklarını öğrendim.

Normalde sezgilerime çok güvenirim ve birçok şeyi hissederim. Ancak o dönemde tek istediğim şey çocuğumu huzur içinde büyütebilmek ve yaşadığım evlilikten çıkabilmekti. O kadın ofise geldiğinde yaptığımız konuşmaların ve mesajlaşmaların kayıtları hâlâ duruyor. Yaşanan süreç boyunca eski eşime defalarca bir başkası olup olmadığını sordum. Her seferinde öyle bir tavır sergiledi ki kendimden şüphe etmeye başladım. Kendime sürekli yorgun olduğumu, uykusuz olduğumu ve yanlış düşündüğümü söyledim. Yıllardır tanıdığım insanın bana bunu yapmayacağına inandım. Ortada küçücük bir bebeğimiz varken böyle bir şeyin mümkün olmadığına kendimi ikna etmeye çalıştım.

En zor zamanlarımda bile kendimi sorgulamama neden oldu. Bana göre narsist kişiliklerde görülen birçok davranışı sergiledi. Boşandıktan sonra çocuğuma odaklanıp huzur bulmaya çalışırken de rahat bırakılmadım. Sürekli tehdit ve taciz içerikli mesajlarla karşılaştım. Her güne yeni bir stresle uyanmaya başladım. Maddi durumunun iyi olmasına rağmen emeğimi ve hakkımı yok saydı. Çocuğumuz için ödeyeceği iştirak nafakasında bile sürekli hesap yaptı ve çeşitli faturalar talep etti. Bununla da kalmayıp benim ve çocuğumun kullanabildiği kredi kartını Amerika tatilinden hemen önce iptal ettirdi.

Son gönderdiği mesajlarda beni küçümsemek amacıyla “Avukat tutacak paran mı var?” ifadelerini kullandı. Bu sözlerden sonra kendimi çok kötü hissettim. Yaşadıklarımın yalnızca küçük bir bölümünü anlatıyorum. Kimseyi karalamak gibi bir amacım yok. Ancak yaşananlardan utanması gereken kişi ben değilim. Eğer üzerime gelinmeye devam edilirse, şimdiye kadar anlatmadığım birçok detayı da açıklayacağımı herkesin bilmesini istiyorum.”