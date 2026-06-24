Aldatıldığını Açıklayan Sahra Işık Bu Kez Mesajları Paylaştı: Kızılcık Şerbeti İddiasında Yeni Gelişme
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Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında yaşananlar sosyal medyada yeni paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Bir süre önce eski eşi hakkında açıklamalarda bulunan Sahra Işık, bu kez takipçileriyle yeni paylaşımlar yaptı. Daha önce boşanma süreci ve evliliğinde yaşadıklarına dair açıklamalar yapan Işık, son paylaşımında bazı mesajları da yayınladı. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan bir oyuncuyla ilgili ortaya attığı iddia uzun süre konuşulmuştu. Son açıklamalarında bu konuya yeniden değinen Sahra Işık, yaşadıklarını daha detaylı şekilde anlattı.
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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, boşanma haberleriyle magazin gündeminde yer almıştı.
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Sahra Işık son paylaşımında, daha önce dile getirdiği, “Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldım” iddialarına ilişkin yeni detaylar verdi.
İşte açıklaması 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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