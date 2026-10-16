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210 Gün Tutuklu Kalan Aleyna Kalaycıoğlu, Cezaevi Çıkışında İlk Kez Görüntülendi

210 Gün Tutuklu Kalan Aleyna Kalaycıoğlu, Cezaevi Çıkışında İlk Kez Görüntülendi

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 23:22
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Kubilay Kaan Kundakçı davasında 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlarından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, 210 günlük tutukluluğun ardından cezaevinden çıktı. Tahliye anına ait ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

KAYNAK: Gece Muhabiri

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210 gün tutuklu kalan Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevi kapısında annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sarılıp gözyaşlarını tutamadı.

210 gün tutuklu kalan Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevi kapısında annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sarılıp gözyaşlarını tutamadı.

Kararın açıklanmasının ardından tahliye işlemleri tamamlandı ve Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden çıktı. Kapıda onu annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarılan Kalaycıoğlu'nun gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar kameralara yansıdı.

Dikkat çekici bir ayrıntı da şu: Zuhal Kalaycıoğlu da aynı davada tutuksuz sanık olarak yargılanıyordu ve o da 'azmettirme' suçlamasından beraat etti. Gece Muhabiri ekibinin sorularını yanıtsız bırakan Kalaycıoğlu, kameralara herhangi bir açıklama yapmadı. Anne kız, cezaevinden birlikte ayrıldı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi Aleyna Kalaycıoğlu'nu beraat ettirirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis verdi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi Aleyna Kalaycıoğlu'nu beraat ettirirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis verdi.

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın ardından 10 sanık hakkında dava açıldı.

Karar duruşması 16 Ekim Cuma günü İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Kadayıfçıoğlu, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten de 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Metin Kadayıfçıoğlu'na toplam 5 yıl hapis cezası verildi. Engin Taşkıran, Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avcı da 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası aldı. Bu dört isim yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu duruşmadaki savunmasında 'Benim hiçbir şekilde birini azmettirmem söz konusu değildir' demişti. Kubilay Kaan Kundakçı'yı kardeşi gibi gördüğünü, silahı da ilk kez o gün gördüğünü söylemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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