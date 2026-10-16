210 Gün Tutuklu Kalan Aleyna Kalaycıoğlu, Cezaevi Çıkışında İlk Kez Görüntülendi
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Kubilay Kaan Kundakçı davasında 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlarından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, 210 günlük tutukluluğun ardından cezaevinden çıktı. Tahliye anına ait ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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210 gün tutuklu kalan Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevi kapısında annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sarılıp gözyaşlarını tutamadı.
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Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi Aleyna Kalaycıoğlu'nu beraat ettirirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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