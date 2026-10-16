Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Karar! Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Kritik Gelişme

Futbolcu cinayeti 19 Mart 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirildi. İddiaya göre rapçi Canbay&Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.Kalaycıoğlu, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’un bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklerken olay yerine gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.