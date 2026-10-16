article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Karar! Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Kritik Gelişme

Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Karar! Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Kritik Gelişme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 17:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar.

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine dair görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsine hükmetti.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Futbolcu cinayeti 19 Mart 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirildi. İddiaya göre rapçi Canbay&Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.Kalaycıoğlu, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’un bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklerken olay yerine gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın