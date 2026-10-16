"Oğlumun Kanı Yerde Kalmıştır" Diyen Baba Kundakçı'dan Aleyna Kalaycıoğlu Kararına İlk Tepki

Mahkeme, silahı ateşleyen sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'na 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Kadayıfçıoğlu'na ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay sonrasında delilleri gizleyen ve suçluyu kayıran diğer dört sanık da 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. Bu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu da aynı suçlamadan beraat eden isimler arasında yer aldı.

Kalaycıoğlu, savunmasında 'Benim hiçbir şekilde birini azmettirmem söz konusu değildir' diyerek suçlamaları reddetmişti.