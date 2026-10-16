"Oğlumun Kanı Yerde Kalmıştır" Diyen Baba Kundakçı'dan Aleyna Kalaycıoğlu Kararına İlk Tepki
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti, silahı ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezası aldı. Karar duruşmasına katılan baba Cemil Kundakçı, kararın ardından ilk kez konuştu. “Oğlumun kanı yerde kalmıştır” diyen acılı baba, adaletin sağlanmadığını söyledi.
KAYNAK: Okan Mermer - 2. Sayfa
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Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı: "Oğlumun kanı yerde kalmıştır"
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Silahı ateşleyen sanığa müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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