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"Oğlumun Kanı Yerde Kalmıştır" Diyen Baba Kundakçı'dan Aleyna Kalaycıoğlu Kararına İlk Tepki

"Oğlumun Kanı Yerde Kalmıştır" Diyen Baba Kundakçı'dan Aleyna Kalaycıoğlu Kararına İlk Tepki

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 18:47
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti, silahı ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezası aldı. Karar duruşmasına katılan baba Cemil Kundakçı, kararın ardından ilk kez konuştu. “Oğlumun kanı yerde kalmıştır” diyen acılı baba, adaletin sağlanmadığını söyledi.

KAYNAK: Okan Mermer - 2. Sayfa

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Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı: "Oğlumun kanı yerde kalmıştır"

Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı: "Oğlumun kanı yerde kalmıştır"

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim Cuma günü görülen karar duruşmasına katılan Cemil Kundakçı, kararın ardından 2. Sayfa'dan Okan Mermer'e konuştu.

Oğlunu kaybettiği günden bu yana adalet arayan baba, beraat kararına sert bir dille tepki gösterdi:

'Aleyna beraat ettirilmiştir ve oğlumun kanı yerde kalmıştır. Adalet sağlanmamıştır. Kubilay gibi gençler öldürülüyor, katilleri azmettirenler ceza almıyor. Ama hukuk, adalet yerine gelmemiştir, adalet sağlanmamıştır.'

Babanın bu sözleri, aylardır süren davada ailenin karara bakışını net biçimde ortaya koydu. Kundakçı ailesi, oğullarının ölümünde Aleyna Kalaycıoğlu'nun da sorumluluğu olduğunu dava boyunca dile getirmişti.

Silahı ateşleyen sanığa müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat.

Silahı ateşleyen sanığa müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat.

Mahkeme, silahı ateşleyen sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'na 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Kadayıfçıoğlu'na ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay sonrasında delilleri gizleyen ve suçluyu kayıran diğer dört sanık da 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. Bu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu da aynı suçlamadan beraat eden isimler arasında yer aldı.

Kalaycıoğlu, savunmasında 'Benim hiçbir şekilde birini azmettirmem söz konusu değildir' diyerek suçlamaları reddetmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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