"Bu İşin Baş Mimarı Aleyna'dır" Diyen Baba Kundakçı, Beraat Kararını İstinafa Taşıyor
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Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraat kararına tepki göstererek kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. “Bu işin baş mimarı Aleyna’dır” diyen baba, davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulundu. Aile, oğullarının 19 Mart gecesi Ümraniye’de vurularak hayatını kaybettiği olayda adaletin sağlanmadığını düşünüyor.
KAYNAK: En Son Haber
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesinin ardından vefat eden Kubilay Kundakçı'nın babası kararı istinafa taşıyacağını açıkladı.
Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı'dan yeni açıklamalar.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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