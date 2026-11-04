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"Bu İşin Baş Mimarı Aleyna'dır" Diyen Baba Kundakçı, Beraat Kararını İstinafa Taşıyor

"Bu İşin Baş Mimarı Aleyna'dır" Diyen Baba Kundakçı, Beraat Kararını İstinafa Taşıyor

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 15:46
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Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraat kararına tepki göstererek kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. “Bu işin baş mimarı Aleyna’dır” diyen baba, davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulundu. Aile, oğullarının 19 Mart gecesi Ümraniye’de vurularak hayatını kaybettiği olayda adaletin sağlanmadığını düşünüyor.

KAYNAK: En Son Haber

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesinin ardından vefat eden Kubilay Kundakçı'nın babası kararı istinafa taşıyacağını açıkladı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesinin ardından vefat eden Kubilay Kundakçı'nın babası kararı istinafa taşıyacağını açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda vurularak hayatını kaybetmişti.

16 Ekim'de Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında silahı ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezası aldı. 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlamalarıyla 210 gün tutuklu kalan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti.

Karara ilk gün 'Oğlumun kanı yerde kalmıştır' sözleriyle tepki gösteren Cemil Kundakçı, bu kez çok daha sert konuştu:

'Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor.'

Aile, beraat kararını istinafa taşımaya hazırlanıyor.

Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı'dan yeni açıklamalar.

Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı'dan yeni açıklamalar.

Olay gecesi Vahap Canbay, kısa süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için arkadaşı Kubilay'dan aracı olmasını istemişti. Kubilay, Canbay ve bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosuna gitti. Saldırı, onlar araçta beklerken gerçekleşti.

Cemil Kundakçı, Kalaycıoğlu'nun o gün Kadayıfçıoğlu'na konum gönderdiğini ve oğlunun bulunduğu aracı tarif ettiğini öne sürdü. Babaya göre o aracı tanıyan tek kişi Kalaycıoğlu'ydu.

Kundakçı, 'köpek almaya gittik' savunmasını da sorguladı. Kadayıfçıoğlu silahla yaklaşırken Kalaycıoğlu'nun neden araçtan inip müdahale etmediğini sordu.

Kalaycıoğlu ise dava boyunca suçlamaları reddetmiş, savunmasında 'Benim hiçbir şekilde birini azmettirmem söz konusu değildir' demişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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