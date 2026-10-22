Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Beraat Eden Aleyna Kalaycıoğlu Tanık Bertin Yıldız'la Görüntülendi!

Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi Vahap Canbay ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun isimlerinin geçtiği olay, hem magazin dünyasında hem de adliye koridorlarında uzun süre konuşulmuştu. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de bir müzik stüdyosunun önünde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın öncesinde rapçi Vahap Canbay'ın, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istediği ve ortak arkadaşları Kundakçı'dan aralarını düzeltmek için yardım istediği öne sürülmüştü. Kundakçı da Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitmişti. Grup araçta beklediği sırada yaşanan silahlı olay ise genç futbolcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin ise kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarıyla yargılanması istendi.

Özellikle Kalaycıoğlu'nun olayda nasıl bir rolü olduğu sorusu, dava boyunca en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.