Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Beraat Eden Aleyna Kalaycıoğlu Tanık Bertin Yıldız'la Görüntülendi!
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından başlayan dava, aylar boyunca gündemden düşmemişti. Olay nedeniyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ise geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında beraat ederek yaklaşık yedi ay sonra cezaevinden çıkmıştı.
Annesine sarılarak gözyaşlarına boğulduğu anlarla gündeme gelen şarkıcı, bu kez bir mekanda çekilen görüntüleriyle dikkat çekti. Kalaycıoğlu'nun karşısında oturup konuştuğu kişinin kimliği, dava sürecinde yaşananları yeniden akıllara getirdi.
Üstelik söz konusu isim, Vahap Canbay hakkında geçmişte verdiği ifadelerle de gündeme gelmişti. İşte tahliyenin ardından dikkat çeken o görüntülerin ayrıntıları...
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın 19 Mart 2026'da hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı hatırlarsınız.
Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beklenen karar ise 16 Ekim'de çıktı.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesinin ardından bir mekanda konuşurken görüntülendiği kişinin Bertin Yıldız olduğu belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın