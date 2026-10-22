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Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Beraat Eden Aleyna Kalaycıoğlu Tanık Bertin Yıldız'la Görüntülendi!

Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Beraat Eden Aleyna Kalaycıoğlu Tanık Bertin Yıldız'la Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 22:01
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Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından başlayan dava, aylar boyunca gündemden düşmemişti. Olay nedeniyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ise geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında beraat ederek yaklaşık yedi ay sonra cezaevinden çıkmıştı. 

Annesine sarılarak gözyaşlarına boğulduğu anlarla gündeme gelen şarkıcı, bu kez bir mekanda çekilen görüntüleriyle dikkat çekti. Kalaycıoğlu'nun karşısında oturup konuştuğu kişinin kimliği, dava sürecinde yaşananları yeniden akıllara getirdi. 

Üstelik söz konusu isim, Vahap Canbay hakkında geçmişte verdiği ifadelerle de gündeme gelmişti. İşte tahliyenin ardından dikkat çeken o görüntülerin ayrıntıları...

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Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın 19 Mart 2026'da hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı hatırlarsınız.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın 19 Mart 2026'da hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı hatırlarsınız.

Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi Vahap Canbay ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun isimlerinin geçtiği olay, hem magazin dünyasında hem de adliye koridorlarında uzun süre konuşulmuştu. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de bir müzik stüdyosunun önünde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın öncesinde rapçi Vahap Canbay'ın, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istediği ve ortak arkadaşları Kundakçı'dan aralarını düzeltmek için yardım istediği öne sürülmüştü. Kundakçı da Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitmişti. Grup araçta beklediği sırada yaşanan silahlı olay ise genç futbolcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin ise kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarıyla yargılanması istendi.

Özellikle Kalaycıoğlu'nun olayda nasıl bir rolü olduğu sorusu, dava boyunca en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beklenen karar ise 16 Ekim'de çıktı.

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beklenen karar ise 16 Ekim'de çıktı.

Davanın 6 Ekim'deki aşamasında savcılık, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirterek suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapis cezası ve tahliyesini talep etmişti. Ancak mahkemenin 16 Ekim'de açıkladığı kararda Kalaycıoğlu, kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti.

Aynı davada Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylece yaklaşık 210 gündür tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu için cezaevi süreci sona erdi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan şarkıcıyı kapıda annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan Kalaycıoğlu'nun o anları kameralara yansırken kendisi gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Avukatı ise yaptığı açıklamada, yargılama boyunca somut deliller üzerinden savunma yaptıklarını vurguladı. Beraat kararının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Kalaycıoğlu'nun bu kez bir mekanda çekilen görüntüleri dikkat çekti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesinin ardından bir mekanda konuşurken görüntülendiği kişinin Bertin Yıldız olduğu belirtildi.

Yıldız'ın geçmişte Vahap Canbay hakkında verdiği tanık ifadesi ise bu buluşmanın neden dikkat çektiğini açıklıyor! 22 Ekim'de gündeme gelen görüntülerde Aleyna Kalaycıoğlu'nun Bertin Yıldız'la bir mekanda konuştuğu görüldü. İkilinin yan yana gelmesi, Yıldız'ın daha önce adının geçtiği dava dosyalarını yeniden gündeme taşıdı.

Bertin Yıldız, Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında hazırlanan tehdit ve ısrarlı takip iddianamesinde de tanık olarak yer almıştı. Mayıs ayında basına yansıyan bu ayrı dosyada Canbay'ın, ayrılığın ardından Kalaycıoğlu'na farklı yollarla ulaşmaya çalıştığı ve barışmak istediği ileri sürülmüştü. Tanık Bertin Yıldız da ifadesinde Canbay'ın ayrılığı kabullenemediğini, farklı kanallardan Kalaycıoğlu'na ulaşmaya çalıştığını ve kendisini müzik piyasasından sileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Dosyada yer alan bu anlatımların tanık iddiası olduğunu, mahkemece kesinleşmiş olaylar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtelim. Kalaycıoğlu'nun beraat ederek cezaevinden çıkmasının hemen ardından Yıldız'la görüntülenmesi, geçmişteki bu ifadelerin yeniden hatırlanmasına neden oldu. Ancak ikilinin mekanda ne konuştuğuna veya görüşmenin herhangi bir dava dosyasıyla ilgili olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yine de Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesinin ardından ortaya çıkan bu görüntüler, yaşananları yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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