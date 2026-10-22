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Meme Küçültme Ameliyatıyla Konuşulan Billie Eilish'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Meme Küçültme Ameliyatıyla Konuşulan Billie Eilish'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 20:45
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Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, bugün magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu! Sabah saatlerinde ortaya atılan meme küçültme ameliyatı iddiasıyla sosyal medyada tartışma yaratan 24 yaşındaki yıldız, henüz bu söylentilere ilişkin bir açıklama yapmış değil. Ancak Eilish, günün ilerleyen saatlerinde kendi hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 

Yıllardır sıra dışı tarzı ve birbirinden farklı saç modelleriyle görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, belli ki görünümünde değişiklik yapmaya devam ediyor! Üstelik bu kez paylaştığı kısa bir video, yeni imajını gözler önüne sermeye yetti. Bakalım Billie Eilish bu kez nasıl bir değişiklik yapmış?

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Billie Eilish, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve yıllar içinde geçirdiği imaj değişiklikleriyle de gündemden düşmeyen isimlerden.

Billie Eilish, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve yıllar içinde geçirdiği imaj değişiklikleriyle de gündemden düşmeyen isimlerden.

Ancak ünlü şarkıcı bu sabah saçlarıyla ya da kıyafetleriyle değil, hakkında ortaya atılan estetik ameliyat iddiasıyla konuşulmaya başladı! Henüz genç yaşta dünya çapında bir yıldız haline gelen Billie Eilish'i ilk tanıdığımız günlerden beri bol kıyafetleri, renkli saçları ve alışılmışın dışındaki tarzıyla hatırlıyoruz.

Kariyerinin ilk yıllarında neon yeşil saç kökleriyle dikkat çeken, ardından platin sarısına geçerek hepimizi şaşırtan Eilish, zaman içerisinde görünümünde pek çok değişiklik yaptı. Ancak şarkıcının bedeni ve fiziksel görünümü hakkında yapılan yorumlar da uzun zamandır gündemden düşmüyor. Özellikle bol kıyafetler tercih ettiği dönemlerde vücudunu neden gizlediğine dair sorularla karşılaşan Eilish, daha önce bu tür yorumlardan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmişti.

22 Ekim sabahı ise sosyal medyada ünlü şarkıcının meme küçültme ameliyatı geçirdiğine dair bir iddia dolaşıma girdi. Eilish'in son görüntüleri üzerinden ortaya atılan bu söylenti kısa sürede yayılırken, ameliyat geçirdiğini doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ünlü şarkıcı da söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Biz daha sabah saatlerinde ortaya atılan bu söylentiyi konuşurken Billie Eilish, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla bu kez bambaşka bir değişimini gösterdi!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Billie Eilish, hakkında ortaya atılan ameliyat iddialarının konuşulduğu aynı gün sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Ünlü şarkıcının saçlarına makası vurduğu ve yepyeni bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı!

Saçları söz konusu olduğunda değişiklik yapmaktan hiç çekinmeyen Billie Eilish'i bugüne kadar siyah, sarı, kızıl ve yeşil dahil pek çok farklı renkle gördük. Hatta zaman zaman saçlarını uzatıp ardından kısacık kestirerek hayranlarını şaşırtmayı da ihmal etmedi. Son dönemde açık kahverengi tonlarındaki saçlarını omuz hizasında kullanmaya başlayan şarkıcı, bu kez kesimi biraz daha ileri taşımış. Arabada çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Eilish, saçlarının yeni halini farklı açılardan gösterdi.

Yüzünü çevreleyen katlı kesimi ve uçları dışa doğru hareketlenen kısa saçlarıyla karşımıza çıkan ünlü şarkıcı, alıştığımız uzun saçlarına bir kez daha veda etmiş gibi görünüyor. Üstelik yeni modelini gösterirken yüzündeki gülümsemeyi de eksik etmemiş! Sabah saatlerinde doğrulanmamış bir ameliyat iddiasıyla gündeme gelen Billie Eilish, günün ilerleyen saatlerinde ise kendi paylaştığı görüntülerle bu kez imaj değişikliğini konuşturdu.

Bakalım ünlü şarkıcı, yeni saçları kadar merak edilen ameliyat söylentilerine de bir açıklık getirecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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