Meme Küçültme Ameliyatıyla Konuşulan Billie Eilish'ten Radikal İmaj Değişikliği!
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, bugün magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu! Sabah saatlerinde ortaya atılan meme küçültme ameliyatı iddiasıyla sosyal medyada tartışma yaratan 24 yaşındaki yıldız, henüz bu söylentilere ilişkin bir açıklama yapmış değil. Ancak Eilish, günün ilerleyen saatlerinde kendi hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Yıllardır sıra dışı tarzı ve birbirinden farklı saç modelleriyle görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, belli ki görünümünde değişiklik yapmaya devam ediyor! Üstelik bu kez paylaştığı kısa bir video, yeni imajını gözler önüne sermeye yetti. Bakalım Billie Eilish bu kez nasıl bir değişiklik yapmış?
Billie Eilish, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve yıllar içinde geçirdiği imaj değişiklikleriyle de gündemden düşmeyen isimlerden.
Billie Eilish, hakkında ortaya atılan ameliyat iddialarının konuşulduğu aynı gün sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Ünlü şarkıcının saçlarına makası vurduğu ve yepyeni bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı!
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