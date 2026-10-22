Meme Küçültme Ameliyatıyla Konuşulan Billie Eilish'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Ancak ünlü şarkıcı bu sabah saçlarıyla ya da kıyafetleriyle değil, hakkında ortaya atılan estetik ameliyat iddiasıyla konuşulmaya başladı! Henüz genç yaşta dünya çapında bir yıldız haline gelen Billie Eilish'i ilk tanıdığımız günlerden beri bol kıyafetleri, renkli saçları ve alışılmışın dışındaki tarzıyla hatırlıyoruz.

Kariyerinin ilk yıllarında neon yeşil saç kökleriyle dikkat çeken, ardından platin sarısına geçerek hepimizi şaşırtan Eilish, zaman içerisinde görünümünde pek çok değişiklik yaptı. Ancak şarkıcının bedeni ve fiziksel görünümü hakkında yapılan yorumlar da uzun zamandır gündemden düşmüyor. Özellikle bol kıyafetler tercih ettiği dönemlerde vücudunu neden gizlediğine dair sorularla karşılaşan Eilish, daha önce bu tür yorumlardan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmişti.

22 Ekim sabahı ise sosyal medyada ünlü şarkıcının meme küçültme ameliyatı geçirdiğine dair bir iddia dolaşıma girdi. Eilish'in son görüntüleri üzerinden ortaya atılan bu söylenti kısa sürede yayılırken, ameliyat geçirdiğini doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ünlü şarkıcı da söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Biz daha sabah saatlerinde ortaya atılan bu söylentiyi konuşurken Billie Eilish, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla bu kez bambaşka bir değişimini gösterdi!