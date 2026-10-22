180 Kilodan 90 Kiloya Düşen John Goodman'ın Değişiminin Ardından Bambaşka Bir Hikaye Çıktı!

Goodman, alkol kullandığı yıllarda hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça zorlandığını söyledi. Yaşadığı rahatsızlıklara rağmen içmeye devam ettiğini, sonunda ise hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar kötü bir dönem geçirdiğini anlattı. 2007 yılında alkolü hayatından çıkarmayı başarsa da bu kez kendisini yemek yemeye verdiğini fark etmişti.

Oyuncunun anlattığına göre bazı dönemlerde yaklaşık 27 kilo veriyor, ardından kaybettiği kiloların tamamını, hatta daha fazlasını geri alıyordu. Bu döngüyü kırmak ve sağlığını korumak isteyen Goodman, kilo verme sürecinde mide ameliyatı da geçirdi. Ancak ameliyatın ardından her şey beklediği gibi gitmemişti.

Ünlü oyuncu, sonrasında kansızlık yaşadığını ve vücudundaki yağ dokusunun azalmasıyla birlikte eskisine göre çok daha fazla üşümeye başladığını açıkladı. Yani bugün hayranlıkla bakılan 90 kiloluk değişimin arkasında yalnızca disiplinli bir beslenme programı değil, bağımlılıkla mücadele, tekrar tekrar kilo alma ve sağlık sorunlarıyla geçen uzun yıllar varmış. Bütün bunlara rağmen alkolü bırakmanın hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğunu söyleyen Goodman, artık keyif almak için herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadığını da belirtti.

Görünen o ki John Goodman'ın asıl büyük değişimi yalnızca dış görünüşünde değil, hayatını yeniden şekillendirmesinde yaşanmış.