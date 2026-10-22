180 Kilodan 90 Kiloya Düşen John Goodman'ın Değişiminin Ardından Bambaşka Bir Hikaye Çıktı!
Hollywood'un sevilen oyuncularından John Goodman, 180 kilodan 90 kiloya düşerek geçirdiği inanılmaz değişimle hepimizi şaşırtmıştı. Bir zamanlar iri cüssesiyle tanıdığımız oyuncunun son görüntüleri, eski haliyle yan yana getirildiğinde aradaki farkı görmemek neredeyse imkansızdı.
Ancak görünüşe bakılırsa bu değişimin ardında tahmin edilenden çok daha çetrefilli bir hikaye yatıyormuş! 74 yaşındaki Goodman, verdiği son röportajda yıllarca mücadele ettiği bağımlılığından kilo verme sürecinde geçirdiği ameliyata kadar pek çok konuyu tüm açıklığıyla anlattı.
Üstelik ameliyatın ardından yaşadığı sağlık sorunları da işin pek bilinmeyen taraflarından biriymiş. Buyurun, ünlü oyuncunun 90 kiloluk değişiminin perde arkasına birlikte bakalım.
Kaynak: The New Yorker
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Hollywood'un yıllardır severek izlediğimiz isimlerinden John Goodman, hem oyunculuğuyla hem de kendine has görünümüyle hafızalarımıza kazınan yıldızlardan biri.
Son yıllarda verdiği yaklaşık 90 kiloyla neredeyse bambaşka birine dönüşen John Goodman, son görüntüleriyle de herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
İşte John Goodman'ın yıllardır konuşulan değişiminin pek bilinmeyen tarafı da burada başlıyor! Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde geçirdiği ameliyatı ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını da anlattı.
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