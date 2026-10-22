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180 Kilodan 90 Kiloya Düşen John Goodman'ın Değişiminin Ardından Bambaşka Bir Hikaye Çıktı!

180 Kilodan 90 Kiloya Düşen John Goodman'ın Değişiminin Ardından Bambaşka Bir Hikaye Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 20:13 Son Güncelleme: 22.10.2026 - 20:17
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Hollywood'un sevilen oyuncularından John Goodman, 180 kilodan 90 kiloya düşerek geçirdiği inanılmaz değişimle hepimizi şaşırtmıştı. Bir zamanlar iri cüssesiyle tanıdığımız oyuncunun son görüntüleri, eski haliyle yan yana getirildiğinde aradaki farkı görmemek neredeyse imkansızdı. 

Ancak görünüşe bakılırsa bu değişimin ardında tahmin edilenden çok daha çetrefilli bir hikaye yatıyormuş! 74 yaşındaki Goodman, verdiği son röportajda yıllarca mücadele ettiği bağımlılığından kilo verme sürecinde geçirdiği ameliyata kadar pek çok konuyu tüm açıklığıyla anlattı. 

Üstelik ameliyatın ardından yaşadığı sağlık sorunları da işin pek bilinmeyen taraflarından biriymiş. Buyurun, ünlü oyuncunun 90 kiloluk değişiminin perde arkasına birlikte bakalım.

Kaynak: The New Yorker

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Hollywood'un yıllardır severek izlediğimiz isimlerinden John Goodman, hem oyunculuğuyla hem de kendine has görünümüyle hafızalarımıza kazınan yıldızlardan biri.

Hollywood'un yıllardır severek izlediğimiz isimlerinden John Goodman, hem oyunculuğuyla hem de kendine has görünümüyle hafızalarımıza kazınan yıldızlardan biri.

Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan John Goodman, komediden gerilime uzanan birbirinden farklı rollerde karşımıza çıktı. Roseanne dizisinde canlandırdığı Dan Conner karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, The Big Lebowski, The Flintstones, Argo ve 10 Cloverfield Lane gibi yapımlarla da adından söz ettirdi. Monsters, Inc. filmindeki Sulley karakterine sesiyle hayat verdiğini de hatırlatalım!

Yıllar boyunca iri cüssesiyle tanıdığımız Goodman'ın kilo problemi ise aslında çok uzun zamandır hayatının bir parçasıydı. Bir dönem yaklaşık 180 kiloya ulaşan oyuncu, defalarca zayıflamaya çalışsa da verdiği kiloları korumakta zorlanıyordu. Hatta kendi anlatımına göre bir yaz boyunca onlarca kilo verip sonrasında hepsini fazlasıyla geri aldığı zamanlar bile olmuştu.

Yani bugün gördüğümüz değişim, öyle birkaç aylık bir diyetin sonucu değilmiş.

Son yıllarda verdiği yaklaşık 90 kiloyla neredeyse bambaşka birine dönüşen John Goodman, son görüntüleriyle de herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Son yıllarda verdiği yaklaşık 90 kiloyla neredeyse bambaşka birine dönüşen John Goodman, son görüntüleriyle de herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Bir zamanlar yaklaşık 180 kilo olan Goodman, yıllara yayılan kilo verme sürecinin ardından 90 kilo civarına kadar geriledi. Özellikle son dönemde katıldığı etkinliklerde objektiflere yansıyan görüntüleri, eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca değişimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda şeker tüketimini azalttığını, beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini ve düzenli egzersize başladığını anlatmıştı. Kişisel antrenör eşliğinde çalışmak ve hareket etmeyi günlük hayatının bir parçası haline getirmek de yeni düzeninin önemli parçaları arasındaydı. Fakat Goodman'ın kilo verme hikayesinin başlangıcında çok daha ciddi bir mesele vardı: Alkol bağımlılığı.

Yıllarca alkolle mücadele eden oyuncu, 2007 yılında içkiyi bırakmaya karar vermişti. Ne var ki bir alışkanlığından kurtulurken başka bir sorunla karşı karşıya kalmıştı. The New Yorker dergisine verdiği röportajda o dönemi anlatan Goodman, alkolü bıraktıktan sonra bu kez yemekle olan ilişkisinin kontrolden çıktığını açıkladı.

İşte John Goodman'ın yıllardır konuşulan değişiminin pek bilinmeyen tarafı da burada başlıyor! Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde geçirdiği ameliyatı ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını da anlattı.

İşte John Goodman'ın yıllardır konuşulan değişiminin pek bilinmeyen tarafı da burada başlıyor! Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde geçirdiği ameliyatı ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını da anlattı.

Goodman, alkol kullandığı yıllarda hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça zorlandığını söyledi. Yaşadığı rahatsızlıklara rağmen içmeye devam ettiğini, sonunda ise hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar kötü bir dönem geçirdiğini anlattı. 2007 yılında alkolü hayatından çıkarmayı başarsa da bu kez kendisini yemek yemeye verdiğini fark etmişti.

Oyuncunun anlattığına göre bazı dönemlerde yaklaşık 27 kilo veriyor, ardından kaybettiği kiloların tamamını, hatta daha fazlasını geri alıyordu. Bu döngüyü kırmak ve sağlığını korumak isteyen Goodman, kilo verme sürecinde mide ameliyatı da geçirdi. Ancak ameliyatın ardından her şey beklediği gibi gitmemişti.

Ünlü oyuncu, sonrasında kansızlık yaşadığını ve vücudundaki yağ dokusunun azalmasıyla birlikte eskisine göre çok daha fazla üşümeye başladığını açıkladı. Yani bugün hayranlıkla bakılan 90 kiloluk değişimin arkasında yalnızca disiplinli bir beslenme programı değil, bağımlılıkla mücadele, tekrar tekrar kilo alma ve sağlık sorunlarıyla geçen uzun yıllar varmış. Bütün bunlara rağmen alkolü bırakmanın hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğunu söyleyen Goodman, artık keyif almak için herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadığını da belirtti.

Görünen o ki John Goodman'ın asıl büyük değişimi yalnızca dış görünüşünde değil, hayatını yeniden şekillendirmesinde yaşanmış.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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